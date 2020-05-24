中學文憑試歷史科試題引起爭議，教育局局長楊潤雄明令要求取消，考評局本來有所保留，看來雙方僵持，最新消息是考評局決定取消有關題目。之前教協做了個問卷調查，結果是百分之九十七歷史科教師反對取消，百分之九十四教師認為資料選材合適，百分之九十五認為事件不涉及專業失誤。看來教協目的在發動香港歷史科教師抗衡教育局，為考評局科目小組出題者造勢。

無論如何掩飾，涉事的試題出得偏頗是公認事實，就算有意維護出題者，也不能不承認這點，把試題看作開放式試題也有偏差，因為試題先羅列了一些資料，都是二十世紀初日本對中國比較正面的事件，然後要求考生答的問題是：是否同意一九○○至四五年間，日本對中國帶來利多於弊？提示的資料完全缺乏後來的日本侵華戰爭部分，考生如何去恰當評價其中利弊？

題目的最大誤點，是提供給考生的資料範圍太狹窄，使考生無法掌握足夠資料作有理據的分析和作答。如果要依據試題內的有限資料作答，不少考生只會選擇同意，原因是提供的資料都是有關日本政府的正面訊息，是引導性的提示。

有論者為出題者辯護，指這樣的題目可以表現考生的分析能力。但逼考生在未充分掌握到有關的資料前，作出論證不一定站得住腳的判斷，反而助長學生貿然妄下定論的習慣，未必表現到分析能力。有論者指這題目能啟發考生多角度思考，問題是二十世紀日本侵華，對中國人帶來的民族傷痛，教師可以如何啟發學生怎樣多角度思考呢？也有論者說，考生學習這段歷史時，應該知道涉及後期的日本侵華戰爭，所以一定會擺脫題目提供的資料，回答弊多於利。這個看法有點想當然耳，果真如此回答，需要否定題目的引導性提示，香港學生習慣嗎？

假如有學生順着題目的提示，作出下面答案：在這段期間，日本為中國帶來的，只有百利而無一弊。除了資料提示的法政教育及貸款令中國得益外，後來的日本侵華期間，日軍殺死大量中國軍民，有助減少中國人口，解決中國的人口問題；侵華期間發生不少日本軍人強姦中國婦女使其懷孕事件，在優生學角度上，提升了中國的人口質素；一旦日本戰勝，佔領中國領土，戰爭便停止了，中國得到和平，這是人道主義勝利。

答案都是依循出題者提示的邏輯，有一定歷史根據，改卷者如何評分？

所以我仍然主張要求有關科目的出題小組公開改題的評分標準，看出題小組如何指示，讓教師日後教學時有所依循。