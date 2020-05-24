中央出招推出「港版國安法」後，簡直一石激起千重浪，反對派固然方寸大亂，黑暴嘍囉紛紛噤聲，就連一班黃到入骨的公職人員都淆晒底。最突出例子非考評局莫屬，該局鬧出文憑試歷史科出現賣國試題，遭教育局嚴詞斥責，該局本來一副你急佢唔急的模樣，堅拒取消試題。詎料國安法一出，該局態度即一百八十度轉變，不止轉軚撤題，直情跪低認衰，前倨後恭，令人嘆為觀止。

猶記得，考評局秘書長蘇國生當初表現得底氣十足，強調考評局有既定機制，包括審題委員會及科目委員會，有多項指引擬定試題，經反覆討論獲一致接受才定稿，更指取消試題影響成績，事關重大。言下之意是擬題機制滴水不漏，不會取消試題。

果不其然，數日後該局重申，接受教育局建議檢討擬題機制，但以影響成績為由而不欲取消試題。想不到「勝利」維持不了多久，「港版國安法」消息即告傳來，該局終於知衰，突然又當起識時務的俊傑，承認題目設計偏離歷史科學習及評估目標；試題的參考資料只是摘錄部分，提問用語欠全面，容易令考生作出偏差或片面演繹及回答；題目設定亦未能貫徹公平考核，以及按指引處理敏感議題的原則，決定取消相關題目，並由題庫內刪除云云。

同一個考評局，同一班黃到入骨的人，居然以今日的我打倒昨日的我，醜態百出，真不能不令人佩服中央的大智慧。過去香港之所以亂成一團，反對派之所以囂張猖狂，全因港府有法不依，明縱暗護，既然港府不作為，中央出手就是應有之義。事實上，愛國愛港的正常市民忍受暴力橫行、歪理氾濫足足一年，國安法的到來，才是真正的光復香港，令社會重光。

當然，考評局取消試題並不足夠，更應公開該題評分準則是甚麼，好讓公眾一窺「開放式思考」的試題評分，到底是偏向「利多於弊」還是「弊多於利」，對嗎？