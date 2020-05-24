人大會議期間，宣布在香港特區推出「港版國安法」，就如同在獅子山下引爆小型核彈，整片土地都在震動。而新法案中最震撼的消息，是要在香港成立國安機關，國安人員有權在本地執法，有人認為，此舉等於宣布「一國兩制」破產。

我不認為「一國兩制」已然告終，但是同意新法案殺傷力大，不過，一切都是香港人自招的，不少人不識時務，做事不知進退，注定要遭此一劫。上文不是說由「反對派自招」，而是說由「香港人自招」，那是因為今趟中央應該不僅是對反對陣營失望，而是對大部分香港人失望。反修例示威之所以能夠曠日持久，一度愈演愈烈，暴徒敢於肆意妄為，很大程度上正是背後得到不少市民支持。

早前的示威動輒號稱有一、二百萬人參與，多次民意調查顯示，有六成受訪者支持抗爭活動。去年底舉行的區議會選舉，親建制陣營遭遇空前大敗，泛民主派囊括了超過八成議席，似乎愈反對京港政府的人，就愈得到民意支持，不少香港人像是壞了腦筋，中央會覺得，是時候要給港人一點教訓了。

香港經歷「暴疫襲擊」後，很多人以為北京會希望特區經濟盡快復原，惟筆者不作如是觀，上月下旬發表了一篇文章，題為「任由香港窮一段日子」，文中說：「中央就算有能力，這年頭也未必肯出手救港。阿爺可能會任由特區的經濟破敗一段日子，讓部分港人好好反省安定繁榮的重要性，從而改變他們盲目仇中的態度。」

推行「港版國安法」消息傳出後的首個交易日，恒生指數急挫了一千三百多點，似乎預示了香港經濟將陷入黑暗日子。不少香港人試圖用「攬炒」方式威脅中央，阿爺微微一笑，馬上讓你求仁得仁。很多時，只有狠狠地將你打痛，你才會作深刻反省。