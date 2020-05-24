中央一出手，就知真係有！香港作為中國不可分割嘅一部分，又點可以任由反對派政客、洋奴漢奸「攬炒」香港，令香港有機會成為國家安全嘅缺口？國家安全係冇得妥協㗎！

「港版國安法」儘管有關細節尚待公布，然而，從人大常委會副秘書長王晨嘅強硬措詞，尤其是透露國安機關在港設立機構，已嚇到一眾洋奴漢奸腳軟，內心驚叫：我是一隻小小小小鳥，想要飛卻總是飛不高！反對派除了自怨自艾「一國兩制已死」，就是扮打了雞血：抗爭到底！老朽姑且買定花生啤酒，睇吓「港版國安法」實施後，你班叫人衝自己鬆之輩又如何垂死掙扎？

港產廢官止暴制亂無能，二十三條立法二十多年來只聞樓梯響，眼見香港亂過亂葬崗，一眾廢官高薪低能，無非是「積寬成柔、積柔成怯、積怯成畏、積畏成廢」嘅廢柴，中央都真係忍夠啦！日久見人心，依家不再相信「好吹得」嘅林鄭月娥係「志不求易，事不避難」，他日要佢就特區維護國安情況定期向中央提交報告！擺到明，要佢醒醒定定，唔好凡事再兩頭擰！

呢，最新民意調查顯示，受訪者對特首及三司十三局問責官員嘅表現並唔滿意，其中被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，民望繼續「墊司底」，只得一點四一分，喺司局長中排包尾，睇怕即使佢再反白眼，想拚盡全力谷一谷，但民望畢竟唔同𡃁模嘅事業線，一唧就有，「司底驊」恐怕只好仰天長嘆，如俗話所講：喃嘸佬跌落糞坑，冇晒符！

唔好話老朽唔提醒「司底驊」，唔該做好功課，檢控時就唔會咁甩轆！仲有呀，咪成日匿埋寫網誌，齋做鍵盤戰士！依家仲有咁多暴徒未被檢控，係唔係應該諗吓計，睇吓如何依法加快檢控？否則一味歎慢板，如何會有阻嚇作用？如何充分彰顯法治嘅威嚴？中央號角已吹響，凡怠政者冇得留低！