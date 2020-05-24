美國近期大打台灣牌，在剛過去的「五二○」，台灣民進黨政府展開新一屆任期，美國刻意藉機挑釁北京，國務卿蓬佩奧向蔡英文送上就職祝賀，成為半個世紀以來，台灣得享白宮特殊待遇的「處女騷」。可是，蓬佩奧與蔡英文眉來眼去的大戲還沒唱完，北京的強力反擊已至，庚子年看來真的會出大事！

台灣當局高調宣傳此事，認為美國國務卿首次祝賀台灣的「總統」就職，是認同台灣的舉措。而蓬佩奧在聲明中毫不避諱地稱呼蔡為「總統」，根本不把北京放在眼裏，這種明顯挑戰中美聯合公報的「一中」原則、赤裸裸地撩是鬥非的行為，實在不合外交禮儀與國際規條。

蓬佩奧與蔡英文眉來眼去，本來是一齣跛腳的戲，他們一個被美媒指斥是特朗普攻擊中國的狗，另一個則是只會抱美國大腿的高齡文青，兩人的政治能量與能力都不高，但他們各踞重要位置，兩人這次攜手激怒北京，事前蔡英文還宣布要推動成立為「台獨」做準備的組織，若將他們當透明，未來的麻煩可能不小。

因此，北京正面迎擊白宮的撩是鬥非，事關一中原則和民族底線，外交部與國防部分別譴責蓬佩奧違反一個中國原則，國防部更言明「將採取一切必要措施捍衞國家主權和領土完整」。國防部的話，是衝着蓬佩奧在聲明中的話：「美國長期將台灣視為世界一股良善力量及可信賴的夥伴」。當蓬佩奧以美國外交第一人身份稱呼蔡英文為「總統」，便注定白宮團隊已鐵了心要打台灣牌，北京不但要接招，而且有後着。

國防部指摘美國嚴重干涉中國內政，損害台海地區和平穩定，犯了極端錯誤，且非常危險，中國有信心保障國家領土完整。外交部亦強調，中方將對美方錯誤行徑採取必要的應對措施，後果由美方承擔。可見，既然特朗普政府矢志不與中國為善，中國還會客氣嗎？