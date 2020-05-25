世界視線：拜登跟打中國牌　揚短避長何太愚

今屆美國總統選舉似乎已徹底違背「初衷」，由「誰能讓民眾在未來四年有更好生活」，轉變為「誰對中國更強硬」。民主黨總統參選人、前副總統拜登日前表示，如果中國推行「港版國安法」，美國必須領導全球譴責中國。

拜登隨特朗普的指揮棒起舞，絕對不可能為其選情起加分作用，實在愚不可及。最簡單一點，特氏如今正「帶頭譴責中國」，不僅譴責，而且掄起「制裁」大棒，他針對中方「隱瞞疫情」，更揚言可能「斷絕跟中國的關係」，試問拜登還可以如何比特氏更「強硬」，難道入主白宮後揮軍攻打中國？

誰都知道，特朗普棄打「經濟牌」而改打「中國牌」，乃不得已而為之。新冠肺炎疫情打殘經濟，特氏找中國做代罪羔羊，中方不會坐以待斃，已經簽署的中美首階段貿易協議，即使不推倒重談，中方亦不可能足額購買美國產品，為特氏助選，如此一來，華府愈對中國強硬，經濟只會愈差，形成惡性循環。牛津經濟研究院的大選預測模型顯示，美國國內經濟受疫情衝擊，失業率飆升，各州經濟表現差，預料特朗普在大選中普選票得票率僅有三成半，將是一百年來表現最差的在任總統。

由此可見，拜登最應該做的，顯然是續打特朗普丟失了的經濟牌，特別是在貿易談判上，爭取北京作出更多讓步，購買更多農產品，改善農民生計。特朗普陣營經常「抹紅」拜登，說他的家族跟中國權貴過從甚密，但這正好說明北京有可能兩害相權取其輕，做球給拜登上。正如克林頓的名言，「現在的問題是經濟，笨蛋」，「國家榮耀」豈能當飯吃？

當然，一般美國選民還是很愛面子的，要他們承認為了「搵食」而跟敵人妥協，心理上的彎子可能不好轉。然而，只要在論述上花點工夫，不難自圓其說。英國《金融時報》一篇評論文章便指出，拜登對中國來說，是比特朗普更難纏的對手，原因是前者能獲得傳統盟友的擁戴，共同應對中國挑戰。既然可以邊「攞着數」邊打擊對手，又何須「硬碰硬」一拍兩散？