功夫茶：肥彭廢噏居英權　扮晒正義搵笨實

港版國安法事在必行，針對顛覆國家政權、恐怖活動及外部勢力干預等罪立法懲處，消息一出，如捉妖降魔靈符，一切牛鬼蛇神個個六神無主，嚇到一褲都係；最好笑係眼前無路可退、一步就跌落懸崖嘅「叛國禍港四人幫」之首漢奸黎，顫抖到語無倫次、神經錯亂話要「戰鬥到最後」，卻成隻落水死狗咁款公然向美爹呼救！聲聲淒厲，言行不一，心虛至此，洗廁所都冇力啦，仲戰條毛咩？

嗱！香港嘅洋奴走狗固然一片哀鳴，而人走茶涼嘅末代港督彭定康又陰魂不散，一味攞張塵封網結嘅《中英聯合聲明》說三道四，以一把沙啞嗓音號召天下譴責中國違反聯合聲明喎！肥彭沾沾自喜話獲二十幾個國家、成二百個政壇人物聯署，當中仲包括十七名美國國會議員添！

呢，肥彭扮正義之士，其實並非為港人發聲。講真，一場疫症，英美都自身難保，美國佬隔空助拳，拳拳有力又點啫？咪又係打落棉花度，盞嘥氣！過氣政客扮正義之士，挖番陳年「舊屎」BNO居英權來廢噏，明係廢電池，又要扮有「縱橫家氣」，阿哥，運籌帷幄，撒豆成兵，你後生時都唔得，何況依家老態畢現，聲如破鑼，畀你登上戰車都仆番落地，揦番拃沙又當號召天下，捭闔縱橫？咪笑Q死人喇！

英國佬又幾有道德吖？九七年香港回歸前，持BNO護照絕大多數香港人根本就冇優待，明係英國佬跣香港人一鑊，卻誣告北京出賣香港！最令人費解嘅係，當年居英權根本係煙幕，好似「明日大嶼」許你一個五星級的家，不過係二、三十年後嘅事！居英權又係玩虛無縹緲，空口講白話明搵港人笨。呢，反而黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻惡貫滿盈，涉及黃賭毒黑，背景如此複雜，竟持有英國護照。據悉佢就係透過「居英權計劃」獲得，令外界質疑當中涉及包庇。好人好姐英國拒收，大毒梟就包庇冇問題，你話英國佬有幾咁「正義」喎！

彭定康呢舊廢電池喺英國政壇仲有乜影響力吖！依家佢不甘寂寞，出口術要求英國要有道德、經濟及法律責任支持香港，容許BNO持有人喺英國定居云云。政客信得過，豬乸會上樹，果然係千古名言。功夫茶分析，居英權呢件陳年舊史憋咗二十多年，就恍如監獄裏啲重犯被判獨處一室，冇機會講嘢，其實都係一種懲罰！畜牲冇語言文字，就會發出唔同鳴聲表示唔同情意。肥彭呢位過氣末代港督，人老又不安於室，不在其位又想謀其政，咁啱港版國安法又勾起佢條黐孖筋，出來廢噏幾句當洩一口氣，否則寂寞難耐，谷爆就「嘭」一聲香得，咁就弊傢伙了！