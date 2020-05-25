正論：垂死掙扎不足懼　打殘黑暴見青天

搗亂，失敗；再搗亂，再失敗，直至滅亡。中央祭出「港版國安法」後猶如投下一顆震撼彈，將反對派震到魂飛魄散。他們死前必有一番掙扎，昨日便號召黑暴四出搗亂，久違了的堵路縱火、打砸搶燒、「裝修私了」在銅鑼灣一帶再現，再次印證百足之蟲，死而不僵。然而邪不勝正，不管他們如何負隅頑抗，事實卻是參與暴亂的人數大減，示威淪為示弱，國安法更如懸在他們頭上的一把刀，永遠教他們坐立不安，最終必然難逃法網，自取滅亡。

國安法立法如箭在弦，最快有望在六月底完成，黑暴又好，反中亂港政客也罷，呼風喚雨的好日子已到盡頭，愛國愛港的市民無不滿心歡喜，放長雙眼看他們有怎樣悽慘的下場。當然，他們不會就此善罷甘休，儘管已是死到臨頭，但仍然盡最後一分力抵抗。可以看見，壹傳媒黎智英固然在「推特」乞求美國總統特朗普打救，旗下爛果報更發起一人一信要求白宮制裁中港官員；至於黑暴亦乘勢出洞，昨日在港島發起反國安法大遊行，暴徒再次拆爛交通燈、砸毀商店、堵路縱火、毆打市民和襲警，足見死不悔改。惟警方早有部署，催淚煙和水炮車輪番上陣，很快就控制場面，全日最少拘捕逾百人，令黑暴僅餘的聲勢再受重創。

諷刺的是，反對派動輒號稱有二百萬人上街遊行，又揚言得到全港過半人支持，惟昨日所見只有三數千散兵游勇，百多萬人不知所終，證明國安法震懾力非同小可，亦反映市民眼睛雪亮，支持立法比反對立法多得多。顯而易見，黑暴今次垂死反撲，聲勢大不如前，暴徒物資亦捉襟見肘，同去年黑暴高峰期汽油彈橫飛不可同日而語，只要警方繼續加大搜捕力度，中央盡快完成立法，香港重回正軌指日可待。

不可不提，不少黑暴分子都是受人誤導的年輕學生，他們被黑手利用、淪為炮灰也不自知。要正本清源，年輕人犯法固然不能輕饒，教育更要徹底改革，最重要是捉拿並嚴懲黑手。眾所周知，黎智英在佔中一役出錢出力，金主兼黑手的身份呼之欲出；到了反修例黑暴更是赤膊上陣，親自走到美國覲見洋主子，叫囂「為美國而戰」，分裂國家、勾結外國干預彰彰明甚。黎智英目前雖有四罪纏身，但都未能反映其叛國禍港罪行之一二，要漢奸永不翻身，以國安法嚴懲便是不二法門。

事實上，世界各國都有維護國家安全的法律，美國相關法律更是五花八門，名堂多如天上繁星，在美國犯下《叛國罪》的最高刑罰是死刑。英國也是一樣嚴苛，任何人將英王推翻、宣戰及鼓動外國勢力侵略英國或屬土，最高被判終身流徙；其後頒布的《反間諜》及《政府保密法》，當中「隱匿叛國」罪行的審判過程與謀殺罪相同，最高可判終身監禁。

人們不禁要問，西方國家對「港版國安法」指手畫腳，為何他們不對自己國家的國安法指手畫腳呢？為何過氣港督彭定康死不斷氣，聯同其他政客發起聯署反對，卻又不反對英國的國安法呢？外國可以，中國香港卻不可以，這是甚麼混帳邏輯？

只許州官放火，不許百姓點燈，就是言必民主人權的西方國家之虛偽。英美等國一直對中國崛起惶恐不安，恐懼西方霸權不保，多年來一直扶植代理人和安插大量特務反中亂港，一旦國安法在港落實，別說代理人難逃法律審判，他們在港組織的反華活動亦勢必大受打擊，以華制華的如意算盤再難打響，不撕破臉皮極力反對才怪。

由此可見，國安法一劍封喉，令反華勢力動彈不得，如同尚方寶劍斬妖除魔。明乎此，國安法立法對香港有百利而無一害，寢食不安的是心中有鬼的反華集團而已，同一般市民完全無關。正如外長王毅昨日對西方傳媒所說，立法不影響香港的高度自治，不影響香港居民權利和自由，也不影響外國投資者在港的正當權益，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為。可以肯定地說，立法能更好地保護市民日常生活和商業運作免受暴力滋擾，只有洋奴漢奸才需要害怕。

搗鬼有術，也有效，然而有限。不管怎麼說，香港是中國的香港，不是英國殖民地，更不是美國第五十一州，維護國家安全天經地義，不以反對派的意志為轉移，反中亂港的「搗鬼術」到此為止，等待洋奴漢奸的是嚴刑峻法和遺臭萬年而已。觀乎黎智英乞求美國打救的哀號一次比一次叫得淒厲，漢奸走投無路已是寫在牆上。