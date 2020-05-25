神州觀察：虐童事件出不窮　保障體系太欠缺

內地社會普遍缺乏動物保護意識，以致虐貓虐狗等惡行無日無之，若說面對人類主宰，所有低等生命勢難擺脫這樣的無奈結局，那麼人類自身為何也會發生許多骨肉相殘之事？為人父母者何以能夠像虐待動物般摧殘自己年幼的子女？國家對於兒童的權益保障又體現在哪裏？

黑龍江佳木斯市早前驚爆虐童案，一名四歲女童慘遭繼母打至顱內出血，以致造成重傷二級傷害，生命垂危，至今仍然昏迷，甚至有可能永遠成為「植物人」。女童更被發現遭利剪剪爛嘴唇，從口鼻到全身上下滿布新舊傷痕，體無完膚。其後又遭踢爆女童生父亦曾多次參與施虐，平日打罵不斷，兩名家長目前已被批准逮捕，受害女童的撫養權亦已變更至其生母名下。

綜合媒體及已披露案情可見，女童曾遭家人長期虐待，有時更會因「不聽話」招致持續數小時打罵，動輒遭拳腳相向、掃帚打、開水燙。社區工作人員曾嘗試介入調查，惟因取證困難，只能屢屢作罷。值得注意的是，就在事發前不久，女童還曾因鼻樑骨折送院，醫生察覺有異報警處理，惟其生父和繼母卻辯稱孩子有自虐傾向，受傷皆是自己造成，結果警方也就信了，且不再深究事件，當時若能用點心，也許就不會出現此後的悲劇。

這種事若發生在美國，警方早就會於第一時間展開調查核實，即便是父母將兒童送院，也需依法對他們進行隔離檢查，以確認父母有否虐童問題。且美國預防虐待兒童的相關法例中有強制報告規定，報告的主體涵蓋面極廣，幾乎可以是任何人，哪怕只是懷疑兒童有可能受到傷害，就有舉報的義務，否則將面臨處罰；美國所有州份都設有全天候免費舉報熱線，舉報虐童乃全民共識。

反觀內地諸多虐童案中，鄰居基本上都在扮演旁觀者的角色，或受「打孩子屬家務事」的傳統觀念影響，或是怕事心態作祟，加之政府長期缺乏國民教育，舉報虐童意識並未形成。而一般社區人員普遍只能充當調解員，涉事父母若不配合，便無權取證調查。更重要的是，一些政府職能部門本身就不願多理會，內地法例至今亦無「虐待兒童罪」，情節輕微的只能以一般的虐待罪處以兩年以下罰則，無疑助長了虐童暴行，亦造就了更多禽獸家長。

所以內地面對虐童問題要做的事太多，必須盡快補齊各種保護漏洞，至少應懂得取長西方的先進經驗，譬如將虐童定為重罪，或設立像美國兒童福利局那樣的政府部門，關鍵時候可不經父母同意直接將受害兒童帶離，由國家行使臨時監護權，之後再作風險評估及具體安置，甚至由國家撫養，培養成材。