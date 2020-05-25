一般不出手，出手不一般。「港版國安法」最厲害的一招是，國安機關可在香港成立專門機構執法，甚至可能不經香港司法制度，這無疑是一把尚方寶劍，對反中亂港分子具有強大震懾力。過去反對派總是危言聳聽，指控內地「強力部門」跨境執法，如今果然成為事實，強力部門即將名正言順在香港執法，這正是反對派攬炒的結果，他們求仁得仁，又何怨？

很明顯，中央這一招既是迫不得已，也是勢在必行。中央不再寄望港府完成《基本法》二十三條立法，而是直接以全國人大立法方式填補國安漏洞，一來是對港府缺乏信心，二來是對反對派忍無可忍。以香港政治環境和港府管治能力而言，即使再拖十年甚至二十年，也不可能完成二十三條立法，在這種情況下，中央除了主動出手，還有甚麼選擇？黎智英公然叫囂「為美國而戰」，難道中央不能「為香港而戰」？

眾所周知，去年爆發黑色暴亂以來，反對派愈來愈猖狂，港獨暴徒橫行無忌，不僅暴力對抗警方執法，癱瘓港府及立法會，而且肆意污損國旗國徽，圍攻中央駐港機構，面對如此惡劣的局勢，如果中央還不出手，那才是咄咄怪事。戴耀廷之流宣揚所謂「真攬炒十步」，企圖迫使中央宣布香港進入緊急狀態，其實中央招數多的是，「港版國安法」已足以對付這班妖孽，何須宣布進入緊急狀態。

搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡。在強大的國家機器面前，反中亂港勢力不過是烏合之眾，不管如何垂死掙扎，如何挾洋自重，終究難逃覆滅的下場。他們揚言號召二百萬人上街遊行，企圖以此脅迫中央，不過是癡人說夢，再多的人上街也不可能迫使中央讓步。反對派面前只有兩條路，一是乖乖守法，二是快快逃亡。特別是「叛國禍港四人幫」及一眾大小漢奸，如果繼續破壞搗亂，等待他們的絕對不只是洗廁所這麼簡單。