香港回歸都接近二十三年了，末代港督彭定康依舊陰魂不散，經常對特區事務指手畫腳，唯恐天下不亂，可是他這位老人家沒有自知之明，一大把年紀的過氣政棍，政途沒有明天，日落西山，暮色沉沉，正如其祖國由日不落國變成日落帝國。英國自己國家問題多多，經濟毫無起色，又不知自量，起飛腳脫離歐盟，脫歐這個爛攤子一拖再拖，都不知如何收拾。泥菩薩過江，竟然大放厥詞，想插手香港事務，若果真的是關心香港人的福祉，為何當初火速關閘，不給予港人居英權呢？這股虛偽惺惺作態的確令人作嘔，竟然還有人相信，實在太匪夷所思。

英國佬怎會存着好心？彭定康是典型米字國政客，練得一副好口才，公關手段一流，經常落區做騷，食蛋撻是經典，甚至去電台做節目，表現親民，統統都是為收買人心。英國政府派他來做千古罪人，當港督才幾年就把香港弄成一個爛攤子，改革政制教育，無風起浪，埋下地雷留給特區政府。政制及教育正正是特區最近禍亂的根源，英國人的老謀深算，可見一斑。

暴潮爆發接近一年，彭定康的身影又頻密出現，最近「港版國安法」掀起各界關注，末代港督又來說三道四，指由人大立法是違反《中英聯合聲明》，並意圖以救世主姿態出現，信誓旦旦說提倡英國給予持有BNO人士居英權，意圖再次搵香港人笨。去英國有甚麼好？天氣陰陰濕濕，冷時冷死人，最重要是經濟一蹶不振，難道移民後「洗大餅」維生？國內人士也未必找到工作，把怨氣發洩給新移民，脫歐部分原因便是因為避免難民大量湧入爭資源。如果數百萬香港人獲得居英權，難保不會被當作難民遭人嫌棄。人離鄉賤，好好地有堂堂正正的中國人不做，為何要過去做二等公民？連黑幫「上海仔」也可以收容的地方，有多好自己想像吧！