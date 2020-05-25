全國人大這次提出「港版國安法」，看來震撼力很大，本地反對派的反應最激烈，頭臉人物迅速組織泛反對派聯盟，聯署表態；不太隱蔽的反對派組織群眾上街，誓要顯示實力，擺明與北京全面攤牌；另有各隱蔽的黑暴組織則在網上號召支持者去各區主要商場和街道集結，希望最後掙扎，決一死戰。

香港以外，率先跳出來的是由末代港督彭定康牽頭的二百個各國政要議員聯署，指摘北京違反《中英聯合聲明》，違背一國兩制承諾，干預港事。這個聯署實質上是反中聯合陣線，一方面與香港反對派互相呼應，一方面是意圖影響世界輿論，挑動西方政府發起全面反中行動。不過這些有份簽署的各國政要議員似乎忘記自己的國家一樣有國安法，如何向世界交代為何他們國家設國安法是天經地義，香港立國安法則是天大惡法？

儘管有十多名美國國會議員簽署了該聯署，美國政府仍然未見推出針對港版國安法的回應，可能仍在部署。他們當然不會毫無動作，任由事件發生，原因是港版國安法肯定對美國在香港日後的活動有很大影響。眾所周知，美國駐香港領事館是美國海外最大領事館之一，人員眾多，也負有特殊任務。據香港特區政府保安局前局長李少光指出，美國領事館的人員過千，雖然美國領事館否認，說人員編制只得三百二十，但李少光強調自己的數字正確，來自其他可靠渠道。另外，美國走佬特工、現避居俄羅斯的斯諾登曾透露，美國中央情報局（CIA）的香港分站就在美國駐港總領事館內。美國亦有一些由政府資助、以半官方或非政府組織（NGO）名義在香港運作的機構，一旦實施港版國安法，它們將被迫作大幅度調整或是重新改組，或是撤離。

美國政府可能的最大回應，相信是中止《美港關係法》，取消香港的獨立關稅區地位，他們認為，後果是香港作為主要金融中心的地位會徹底停擺，內地的金融發展將會受重創。不過，這招撒手鐧不一定奏效，原因是在港美貿易上，美國一直取得順差，雙方貿易關係有變其實對美方不利。其次，美國在香港出口貿易的地位漸降，美國佔本港整體出口貨值約百分之八，其中大部分更是轉口貨，取消香港的優惠貿易地位，對香港的經濟影響有限。

據一七年數字，美國在香港的直接投資超過八百一十億美元，一千四百家美國公司在香港營運，約八萬五千名美國公民居於香港，是香港其中一個最大的外國社群。雖然美資遠不如英資般在香港身家豐厚，房地產投資不多，但要短時間撤資離港也非易事。