中國歷史清清楚楚告訴大家，做漢奸永遠沒有好下場，只會遺臭萬年。偏偏香港一班洋奴漢奸不信邪，以為挾洋自重就可以逼中央跪低，就可以將香港從中國分裂出去，奪取管治權；他們萬料不到中央捍衞國家安全的決心異常堅定，更想不到中央竟會在港實施國安法，現在除了挾着尾巴哭求美國主子打救，已沒有其他脫身伎倆，然則，中央會讓他們得逞嗎？

壹傳媒黎智英四宗刑事案件在身，申請更改不准離港的保釋條件又被拒，無法親自飛到美國求援，無計可施惟有學人玩推特，乞求美國總統特朗普垂注，無非又想重溫去年獲副總統彭斯親自接待的舊夢，希望獲特朗普出聲撐腰，以期逃過牢獄之災。可惜啊，內地官媒講得斬釘截鐵，美國威脅制裁香港或取消香港特別關稅區地位，北京早已想過而且不怕，事關美國在香港同樣有大量商業利益，傷敵一千自損八百，況且美資公司在中國不在少數，美國一旦舉起制裁大棒，難道北京不能反制嗎？

講來講去，外部勢力和洋奴漢奸只有經濟牌可打，但北京表明不惜代價也要維護國家安全，經濟牌注定打不響，他們還有甚麼板斧呢？當然，垂死掙扎是例牌，他們必會號召多場暴亂以示顏色，但警隊換了鄧炳強當一哥後煥然一新，每次都早有部署，單是昨日那場遊行，暴徒人數大減，聲勢大不如前，很快就潰不成軍。洋奴漢奸連反擊都軟弱無力，國安法這一招真是打到他們痛處了。

看見漢奸黎在推特求救，再看爛果報大字標題發起所謂「一人一信救香港」，當知漢奸黎已到了走投無路的地步。特朗普自身難保，能否連任也是未知數，而且美國向來過橋抽板，言而無信，失去利用價值便會成為棄卒，可憐的庫爾德人固然如此，抵死的漢奸黎也沒有例外。

更何況，要救也救黃之鋒、羅冠聰等小漢奸，起碼年輕力壯，何時輪到年老色衰的漢奸黎？