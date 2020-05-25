中央宣布推行「港版國安法」當晚，筆者剛巧相約一幫舊同學聚會。這群朋友屬「黃絲」者居多，席間他們都在談論如何移民，如何建立離岸戶口，如何保護自己的往來訊息不會洩漏。

香港肯定會掀起一股走資與移民潮，這該是北京所樂見，甚至是蓄意為之。很多人認為訂立「港版國安法」是為了搜捕、拘控反對派頭子，我認為這只是原因之一，另一個原因很可能是特意投下一顆驚嚇彈，將部分離心難德的港人驅走。

在中央眼中，反修例是一場無事生非的鬧劇，修訂後的《逃犯條例》沒甚麼可怕之處，文明國家也大多有這類法規。黃絲群卻盲纏瞎鬧，不依不饒，而且支持示威一方的民意高達六成，當中不少是飽讀詩書的中產階層。這群人自命有獨立思考、獨立批判能力，認定了的事情便頑固執着，阿爺大抵認為跟他們無法溝通，所以希望他們「早走早着」。

沒有足夠的威嚇力，中產黃絲未必下得了出走的決心。如今倒好，阿爺告訴你，御前錦衣衞營隨時會進駐香江。但是否當真進駐，進駐後是否會有行動，一切尚屬未知，就是要讓你留下想像空間。

黃絲群自然會浮想聯翩，就連夢中也可能出現錦衣衞征騎四出、全城風聲鶴唳、大牢中慘叫聲不絕的場面，由是終日膽戰心驚，覺得香港再待不下去，便會移居他地。

為了使香港海晏河清，從此得到安寧，相信阿爺不介意部分人才與資金外流，走了之後，自然會有人填補。待局勢穩定下來，西方的投資者一樣會繼續來港，新加坡從來不是真正民主、開放的地區，外國商人不見得會對獅城裹足。投資最重要是追求穩定，只要香港能回復寧靜，驅走了一大批聒耳的聲音，往後大家一心一德，共謀發展，不怕好日子不重臨。