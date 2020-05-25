「港版國安法」真係一道靈符，牛鬼蛇神全部現形，嚇到屁滾尿流，西方國家自然也要來趁熱鬧，說三道四、隔空助拳等空有姿勢是難免的了！像「末代港督」肥彭便經常陰魂不散，喃嘸如鬼食泥，祭出塵封網結嘅《中英聯合聲明》，又誣告北京出賣香港！肥彭，好心安分啲啦！當年吹噓BNO又係搵笨，其實係「British：NO」！英國先至係出賣港人，九七回歸前，英國只給予小部分港人居英權！

呢，反而黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，佢涉及黃賭毒黑嘅罪行滔滔，背景如此複雜，反而持有英國護照。據悉，「上海仔」係透過「居英權計劃」獲得，以其惡貫滿盈嘅背景，外界質疑當中涉及包庇。所以話英國佬又有幾咁正義吖？肥彭不在其位，一味廢噏刷存在感，過氣政客猶如廢電池，得閒無聊，陪吓屋企人飲下午茶吧！

美國經濟顧問委員會主席哈西特則指港版國安法會令資金外逃，香港或失金融中心地位喎！其實剛剛相反，正如「兩辦」指出，香港資本主義制度不變，中央政府會始終堅持「一國兩制」方針，切實保障廣大市民依法享有的各項權利和自由，並會嚴格按照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序，不會損害一切合法權益。

眼前中央止暴制亂的決心不可動搖，洋奴漢奸無不如喪考妣，尤其係「叛國禍港四人幫」之首嘅黎智英，多宗官司纏身，眼前無路，回頭但見懸崖怒海，有乜辦法唔臥不安席，食不甘味，心搖搖如懸旌，而無所終薄吖！漢奸黎向美爹發出求救信號，在毒果報叫特朗普救香港！又開Twitter唱衰港版國安法，稱自己「會戰鬥到最後。香港是我家。我們不害怕」，這已去到精神錯亂階段，語無倫次到令人不忍卒睹！漢奸黎甘願做外國走狗，老早已要「為美國而戰」，分裂國家之罪彰彰明甚！垂死掙扎，不就是盲頭烏蠅撞上大山嘅幾聲抽泣？