「港版國安法」落實之後，香港料會告別過去一年的暴力與混亂不絕局面，但這不代表香港會迎來安穩日子，正正相反，未來半年甚至幾年，香港可能都要為政局走向安定，付上經濟走向不定甚至難定的代價，這裏先把壞事說盡，將來真的來了，便也不用怕了。

國安法消息一出，港股大跌千三點，金融市場的反應是驚慌，香港大撤資、資金大逃亡的說法四起，這些話難免誇大或言過其實，嚇得了小市民，也能讓黑暴派自我安慰一番，但大家還是應該冷靜思考國安法的優與劣。

先說立法後最差的情況。國安法才宣布，美國已氣急敗壞地說要嚴厲制裁，香港亦被反對派及國際反華陣營斥為一國兩制不再，特朗普團隊更有撕破中美首階段貿易協議，甚至取消香港目前關稅地位的打算。這無疑是大挫折，香港作為轉口港、國際金融中心的優勢都會因此大打折扣。然而，香港人會把自己安身立命的一切交給別人掌控嗎？任由美國說了算？當然不會。不過，香港必將因此陷入連續兩年或再長一點的衰退，但香港也可借此機會調整高成本、低增值的經濟結構，正所謂危中有機，最壞之後才會有更好！

第二個可能性是有好有壞，過去一年的黑暴活動，幾乎葬送了香港旅遊、零售、酒店、航空、個人服務等多個支柱產業，國安法生效後，香港社會必迅速安定下來，縱使出口及轉口業會因美國出招而受到打擊，但本地消費得到救贖，再加上金融業、資訊科技發展未必受影響，甚至可得益於安定環境，因禍得福。

最後，應該是較好的趨勢方向，中美拗撬雖然升級，但是彼此還需要對方，而香港的特殊關稅地位，美國也是受益者，權衡利弊後，香港或會有短痛，長遠卻會因政局安定、中國經濟起飛而受惠，舞照跳、股照炒，香港人的明天依舊會更好！