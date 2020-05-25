逆全球化和保守主義思潮的大背景，中國在國際舞台上的強硬攻勢姿態，貿易戰短兵相接，新冠肺炎疫情的激化催發，多重因素疊加，令美國朝野上下對於與中國「脫鈎」，愈發形成共識，幾乎箭在弦上。中方最近集中火力批駁美方的「脫鈎」主張，將其視作單邊主義、冷戰思維的產物。政府、人大、政協高層在兩會期間都對此頻頻表態。

誠然，對於中國這樣全球第二號的龐大經濟體，「斷崖式」硬脫鈎，是不現實也是無法承受的。但是，這並不妨礙從技術、貿易、金融等逐步入手，開展「漸進式」脫鈎。在對北京徹底失去期望和耐心之後，脫鈎已經不存在戰略取捨問題，而只是操作層面的時間表和路線圖問題。

中美如今都面臨民粹主義氾濫問題。儘管中國將脫鈎視作洪水猛獸，大加鞭撻，實際上國內對脫鈎情有獨鍾者大有人在。其一，多年來中美始終沒有完全掛鈎，許多領域甚至一直處於脫鈎狀態。政治制度、意識形態、發展模式姑且不提，互聯網管理、人權、司法等，都在持續高築牆、深挖溝。這些領域與經貿、技術、安全都密不可分，最終令中美關係成為「跛腳鴨」。

其二，中共十八大之後，中國放棄「韜光養晦」國策，主動出擊，「厲害了，我的國」喊得震天響，動輒中國方案、中國道路，強制要外資企業建黨委、工會，已經清晰擺出了欲另立山頭、另起爐灶的架勢。只不過，理想豐滿、現實骨感，晶片戰、貿易戰打下來，方才意識到眼下還不具備顛覆美國的實力，不足以構建一個中國主導的「朋友圈」與美國脫鈎抗衡。

所以，目前國內反對脫鈎的聲音，其實分為兩派。一派是真正着眼於全球化大局和中國發展大勢，意識到中美合作的重要性以及脫鈎的慘重代價，堅決要避免墮入這一深淵。另一派則是立志「驅除韃虜，恢復中華」，但暫時不得不委曲求全，這正是民粹滋生蔓延的土壤。美方也正是看透了後者，與其將來被中方牽着鼻子「被脫鈎」，不如現在佔據戰略主動率先脫鈎。

一旦開啟脫鈎，失去了貿易的壓艙石，中美合作對話的空間將迅速擠壓收窄，安全、軍事、台灣、南海、朝鮮半島等問題上的摩擦衝突將放大，且缺乏有效緩衝，反過來加劇脫鈎。對於美國來說，這雖然是「殺敵一千，自損八百」，但按現時美方的實力和戰略算計，能夠以「自損八百」換取「殺敵一千」，也是划算的。

中國應當清醒認識到，若陷入對美脫鈎和全面攤牌，外部環境變化與國內的改革遲滯、增長乏力、硬性維穩等問題矛盾相互激發，帶來倒退動盪，是無法承受的災難，因此，萬不可掉以輕心，鋌而走險。要真正避免脫鈎，就要以實際行動深化改革，擴大開放，管控民粹主義，維護好全球產業鏈、供應鏈、價值鏈。這不是對「帝國主義」低頭，而是利益最大化的務實選擇。如果仍虛與委蛇，試圖延緩美式脫鈎，來為中式脫鈎爭取時間，將很難避免陷入戰略上的孤立分化。