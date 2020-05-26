產評：港經貿如墮黑洞　最悲境況仍未到

全球經濟禍不單行，新冠肺炎疫情未過，又要面對中美全面鬥爭，香港苦於夾縫之中，再加上「港版國安法」疑慮，名副其實內外交困。觀乎本地四月進出口數據依然低迷，年內全球商品貿易需求偏弱，將繼續重擊香港貿易業，加上金融、旅遊、零售及運輸瓣瓣皆弱，無論是企業或個人，必須有心理準備今夏經濟仍處嚴寒，下半年入秋後更覺悲涼！

中美兩大市場主宰了香港貿易業興衰，如今兩強相爭，必然受害。事實上，自兩年前中美開打貿易戰，去年香港商品出口貨值按年跌近半成，其中出口至內地的貿易額按年挫百分之三，出口至美國的貿易額急跌一成半。到了今年，首四個月全球經濟受疫情重創而大幅停擺，貿易數據差強人意，可見去年的跌浪正在今年延續，恍如墮入黑洞。

這些年香港工業式微，服務業幾乎佔據所有經濟增長比重，且出口高度依賴「轉口」，遇到目前兩大貿易夥伴交惡，焉能獨善其身！要知道，貿易及物流佔香港本地生產總值約兩成，是四大支柱產業之一，據政府公布今年二至四月的臨時數字顯示，單是進出口貿易及批發行業，就業人數達三十三萬人，佔總就業人數百分之九，惟與去年同期相比，該行業的就業人數已大跌一成半，反映貿易戰下港企經營艱難，職位不斷流失。

世界貿易組織早前亦估計，今年全球貿易跌幅恐介乎一成三至三成二。本來，歐美經濟差，香港還可靠內地需求支撐，可如今內地亦備受美國在貿易、科技和金融領域上圍堵，最近更出招限制晶片供應鏈，勢將進一步打擊內地供貨及需求，在全球製造業變天下，即使內地加大貨幣和財政政策力度，亦難以完全抵銷外部不穩定因素，故見內地官方已棄設今年經濟增長目標，香港且別奢望今次內地能助逃出生天。再者，香港獨立關稅地位再不牢固，足見如今情況實屬史無前例，並非○八年金融海嘯能比擬。

常言道：「好景不常在。」這些年全球一體化、內地經濟起飛，以及利率低企，為香港帶來可觀的機遇，經貿如魚得水，資產價格一帆風順。可隨着全球化趨勢正起着根本變化，美國雙赤問題日益嚴重、內地經濟增長放緩，加上天降疫災，各大央行救市政策也顯得技窮，全球經濟步入衰退。香港形勢極為不利，年內出口訂單、國際航空及集裝箱運輸需求都繼續探底，企業和打工仔皆要勒緊褲頭，相信至少要到年底美國政局塵埃落定，才有新方向。