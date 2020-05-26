世界視線：美國籌謀核試　冷戰鐵幕重臨

美國駐波蘭大使莫斯巴赫上周警告，美軍可能將部署在德國的核武東移至波蘭；言猶在耳，美國官員又吹風稱，白宮近日曾開會討論美軍是否應進行廿八年來的首次核試。華府一再傳出核威懾訊息，結合總統特朗普明確表達要退出《開放天空條約》，美方試圖強化核武備，對中、俄重啟冷戰鐵幕的意圖已昭然若揭。

美方連串核信號的性質之嚴重，導致中、俄陸續作出明確回應。克里姆林宮強調美軍核武東移，將被俄方視為古巴導彈危機重演；而中國外長王毅更罕有形容，中俄兩國是「攻不破的堡壘」。中俄共同的盟友、北韓領袖金正恩亦第一時間下達命令，要求強化國家核威懾力量。

回看美方釋放核信號的時間線，白宮是在本月十五日召開國安高級別會議，討論美軍舉行自一九九二年以來的首次核試。正是在同一天，莫斯巴赫在推特上發文稱，如果德國不願部署美軍核武，波蘭可以接手。更巧的是，在白宮開會前一天，特朗普亦宣稱，美方可以降低與中國的往來，甚至是切斷對華關係。雖然在過去一年多中美雙方媒體不斷冒出「新冷戰」這個詞，但華府放出的核信號，才真正清晰勾勒出美方新冷戰思維的完整藍圖。

在白宮國安高層的籌謀下，美國似乎正準備強化核武優勢，並以此為依託，在亞歐大陸東西兩端一舉封鎖中、俄。在歐洲，這意味着美國將鞏固與東歐國家的戰略結盟關係，將美軍核武前置到俄羅斯邊界；在亞洲，則意味着美國與中國徹底脫鈎，並迫使其亞洲盟友加強圍堵中國。

對特朗普來說，當前首要任務固然是爭取連任，因此除了出於政治需要而渲染冷戰思維外，恐無力推動更為長遠和實質的封鎖中、俄戰略。但不容低估的是，特朗普在過去三年多的總統任期內，起用了大量政治立場右翼、主張全面壓制中、俄的智囊和官員進入國安決策層。眼見特朗普很大機會輸掉大選，上述決策群體必然會趁當前全力推進並實施其冷戰思維，進可望通過激化選民的反中、俄情緒而助特氏連任，退亦可在新總統就任時製造新冷戰爆發的既定事實，未來半年的國際局勢將因此更為風高浪急。