功夫茶：黑衣暴徒心掛勇　枉當炮灰亂咁闖

「港版國安法」勢在必行，洋奴漢奸、黑衣暴徒趁新法例生效前，喺剛過去嘅周日數千人湧出銅鑼灣及灣仔一帶打砸燒，國安法立法前出嚟大肆破壞玩嘢，額頭鑿咗奸字，心口掛個勇字，青春騷動，血氣方剛，唔驚死喎！功夫茶只好感嘆：外部勢力果然冇選錯人！可憐啲黑衣暴徒被啲別有用心嘅人煽動蠱惑，做咗傻仔仲以為自己為「救香港」殉道，做咗炮灰仲懵盛盛以為好醒，認真該煨咯！

回歸至今中央放手畀港人高度自治，點知搞出個大頭佛，敵對勢力利用國安漏洞不斷玩嘢大搞攬炒；而自去年六月烈火暴行以來，黑衣人搶燒打砸，「私了」、「裝修」無所不用其極！縱火堵路、圍攻警察、破壞立法會甚至衝擊中聯辦、漆潑國徽等惡行！阿哥，中央都算忍得喇！回歸二十三年眼見特區政府廢到唔廢，今時今日先出手整頓，速立「港版國安法」以鎮懾牛鬼蛇神！

嗱！年輕人，試諗吓，如果男女拍拖，彼此情投意合，條仔話等多二十年先考慮娶你，個女仔收唔收貨吖？依家中央等咗咁耐先立法，你哋仲要出嚟搞搞震？太過分吧！一眾洋奴漢奸、反中亂港政客嚇到屁滾尿流可以理解！尤其「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎，眼前冇路，退無可退，形如枯木，心如死灰，就學黑猩猩拍拍心口話「已準備好為香港的自由犧牲」，又開Twitter不斷搖尾乞憐向美爹求打救佢！毒果報更露骨，公然呼籲港人「一人一信」聯署去美國白宮，叫美爹插手香港事務！「救香港」？成碌現代版吳三桂棟篤杉喺度，年輕人，唔係咁都信啩？

嗱！走投無路嘅漢奸黎，窮途末路醜態畢露，官媒指其言行係「一人一信賣香港」，自己做契弟臉皮厚賣港求榮都算喇，仲想拉一啲年輕人充當炮灰、棋子；直斥條粉腸嘅人生「沒有非賣品」，即係話為一己之利，冇嘢佢做唔出㗎！觀乎毒果報為銷多兩張紙，捏造新聞、誣稱名人生癌、偷拍藝人明星換衫等劣行不勝枚舉！官媒直接拆穿其西洋鏡，指其鼓動年輕人「殉道」、送死，自己一家七口卻持外國護照分分鐘準備鬆，為條咁嘅大漢奸當「炮灰」，心口掛個勇字亂咁闖，一旦被捕經審訊判定暴動罪，坐五、六年監閒閒哋，屆時悔之就太遲了！

年輕人，唔該用個腦稍為諗一諗，嗰班叫你哋出嚟衝自己鬆嘅，佢哋啲仔女有冇出嚟搶燒打砸吖？眼前冇路想「為自由犧牲」嘅漢奸黎，頂多都係畀個仔「賣二手凍檸茶」啫！而你哋班勇字掛心口嘅黑衣人，人生就只會孭住大檸樂！年輕人，醒吓啦！青春作伴，有乜理由選擇當炮灰？讀多兩錢書，明辨是非，救咗自己先豪言「救香港」喇！