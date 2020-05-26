神州觀察：童模淪為搖錢樹　提案修法護權益

虐待兒童問題全球氾濫，虐童的定義亦很廣泛，除了最直觀的身體虐待之外，還包括精神上的傷害，醫療、教育、飲食、衞生等基本需求的忽視，以及剝削兒童勞力、工作過度等諸多方面。趁着內地兩會召開，不少政協委員紛紛就近期發生的童模淪為「搖錢樹」，及開工期間遭父母虐打等問題提案，要求政府立法加強保護兒童權益，引來輿論高度關注。

眾所周知，內地童裝市場近年增長勢頭迅猛，由此亦帶旺了童模行業的蓬勃發展，據指有名氣、有經驗的童模年收入數十萬、上百萬元不在話下，更令一些家長將年幼子女當成了賺錢工具，各種商業培訓學習自是少不了。更慘的是，小小年紀還需應對高強度的服裝拍攝工作，媒體曾披露內地童模圈有女童一天最多需換兩百六十多套服裝，拍攝時間更從早上九點持續到翌日凌晨兩點，這對於一般成年模特兒來說亦非易事，箇中辛苦可想而知。

此舉是否屬非法使用童工，目前並無定論，內地法律關於童模的定義亦很模糊，但顯而易見，在火爆的童模行業背後，未成年兒童的權益保護問題充滿漏洞，未成年人從事商業活動仍存在立法空白，管理與保護皆無從談起。

而從童模的監護人履責角度來看，問題亦不容小覷，一些家庭的確存在只顧利用兒女賺錢，忽視乃至刻薄、虐待他們的極端行為，譬如浙江杭州早前爆出的三歲童模遭母親踢踹事件，起因就是家長認為孩子沒能很好地完成拍攝工作，影響賺錢，而抱持同樣想法的家長還有多少？更隱蔽的虐童行為又將如何被發現制止？

事實上，童模行業引發的種種社會爭議或法律問題不時可見於媒體報端。超負荷工作、塗脂抹粉、上妝卸妝等操作都會給童模帶來不同程度的健康傷害，有的更因需要保持身材而遭限制飲食，導致營養不良。過度的商業化行為亦令童模的思想行為過早地成人化，價值觀出現扭曲；一些商業表演要求童模着裝暴露，甚至被安排穿着性感內衣登台，大有迎合成年人低級趣味之虞，對兒童的身心發展極為不利。

值得一提的是，杭州市政府在上述醜聞推動下出台了全國首個童模保護新規，從年齡、工作時間、服飾穿戴等多方面進行設限，及強調不得以毆打、謾罵等虐待方式對童模實施身體及精神侵害，要求相關職能部門做好檢查干預工作，並鼓勵社會舉報虐童行為，堪稱詳細周到。惟該規範被指法律效力不足，當時已有聲音提出政府應推動更高層級、更具約束力的專門性法律法規出台，與部分政協委員本次提案可謂一脈相承，端看當局能否以此為契機，真正為兒童權益保護有所作為。