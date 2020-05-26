夷聲邪亂華聲合。全國人大制訂「港版國安法」，香港反對派固然如喪考妣，美英等外部勢力也是氣急敗壞，特朗普更聲稱將會「作出強烈反應」。如何反應？不外是經濟制裁或取消香港獨立關稅地位，沒有甚麼大不了，反正美國已徹底撕破臉皮，中美關係形同脫鈎，香港更被黑暴搞得奄奄一息，再亂再糟也不過如此而已，何懼之有？

世界上絕大部分國家都有國家安全法，美國尤其嚴厲，相關法例五花八門，無所不有，最高刑罰更是死刑。美國佬只准自己維護國家安全，不准中國維護國家主權，只准自己炮製《香港民主與人權法案》，不准中國制訂「港版國安法」，這不是強盜邏輯又是甚麼？莫非美國神經錯亂，以為香港是美國第五十一州？

最無聊的是末代港督彭定康，這位過氣政客聲稱英國有道德、經濟及法律責任支持香港，更認為英國應容許BNO持有人到當地定居。強盜竟然講道德，還有甚麼比這更好笑？不要忘記，當年英國正是靠不道德的鴉片戰爭強佔香港，當年英國也正是毫無道義地拋棄BNO持有人，肥彭愈是惺惺作態，愈令人作嘔。英國日落西山，自顧不暇，何德何能「支持香港」？何德何能收容BNO持有人？

有甚麼樣的主人，就有甚麼樣的奴才，肥彭無聊，香港那班洋奴更是無恥。「叛國禍港四人幫」之首漢奸黎公然乞求特朗普「關注」香港情況，並稱之為「救世主」，只差沒有公開叫聲「洋爹」，真可謂奴顏婢膝。洋奴最大的悲哀就在於此，明明身為中國人，卻對國家民族極端厭惡和仇視，罵中國人罵得最惡毒、整中國人整得最厲害的往往不是外國人，而是這班洋奴。

過去中央礙於外部勢力的干預，對洋奴漢奸投鼠忌器，隱忍不發。但今時不同往日，隨着中央出招亮劍，斬妖除魔，洋奴漢奸的末日即將來臨，這次「洋爹」也救不了他們。