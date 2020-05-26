若說香港結束殖民地管治，香港人最難忘是甚麼，相信很多人會銘記英國關閘不讓港人有居英權，是殖民地歷史絕無僅有。單這一件事情便知英國人有多「愛」香港，有多負「責任」。當時香港市民認清楚這位虛偽紳士真面目，留港建港，打拚廿三年後，英國政府忽然轉死性，英媒透露，首相約翰遜中了新冠肺炎大難不死，好像大徹大悟，要做好事積陰德，說是秘密計劃接收香港人當作難民，提供庇護。貓哭老鼠假慈悲，神是你，鬼又是你，棄香港人者，昨日大不列顛，今日又你米字國拋出救生圈，香港人會這麼輕易上釣嗎？

英國新冠肺炎疫情仍然未解決，疲弱經濟雪上加霜，英國人連鄰居歐洲難民都表抗拒，豈會想接待上世紀的過氣親戚？加上把疫情遷怒於中國人，醞釀一片排華風氣，很難令人相信民意支持這難民計劃。保守黨的支持度可沒有很大優勢，會這樣傻得罪米飯班主嗎？

就算當約翰遜有十足誠意及把握，英國亦不可能接收接近全部八百萬香港公民，外間估計頂多只是收容持有英國國民（海外）護照（BNO）的三十一萬多港人。若最終計劃公布是如此，無可避免在香港造成分化作用。這個護照當時僅限一九八七年至一九九七年之間登記人士，蘇州過後沒艇搭，而且並不惠及子女及後代。所以，九七後出生的年輕人沒有資格領BNO，問題來了，這群人正正是反修例暴潮最活躍的年齡群，若非他們賣力示威搞破壞，事態也不會發展到今時今日的亂局，英國政府也懶得理你們香港人。

對於可憑BNO逃往英國的人，這群示威者可說是他們的大恩人。現在反而要丟低恩人，情何以堪？年輕示威者常在網上自嘲是安全套，被大人用完即棄，看來他們也不是完全傻透。將來人家在英倫吃炸魚薯條，他們等着食鐵窗飯！