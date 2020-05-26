香港在新冠肺炎疫情中處理出色，直至今天還是一千人多一點確診，只有四個死亡案例，比起世界任何一個人口相若的都會城市都優勝，不少西方傳媒高度讚揚，甚至有傳媒呼籲其他歐美國家向香港學習。

不過，香港抗疫表現出色、受到西方傳媒讚揚的消息，未見充分利用，藉此確立特區政府的努力成果。香港傳媒很少報道，市民也不以為意，沒有多少人拿來作話題。這個現象究竟原因何在？是特區政府不懂居功，慣性低調？還是市民因其他政治爭端一向對政府不滿，表現得好也視而不見？抑或我們的傳媒習慣報憂不報喜，好消息未能發放到市民眼前，因此受到忽視？

就算特區政府慣性低調，也可以自己不居功，把功勞歸給醫護系統和衞生部門，低感染率、低死亡率確是防禦工作做得好的結果，尤其疫症爆發初期醫護的防護物料不足，需到處張羅，部分醫護人員陷於恐慌；也可把功勞歸給市民，表揚他們的高質素，多數市民願意合作配合防疫，出街戴口罩，保持社交距離，少去人群聚集場所，寧願留在家中不隨便外出；政府也可把功勞歸給專家顧問團，頌揚他們發揚醫德，大公無私站出來為抗疫提供專家意見，幫助政府迅速作合理的防疫決定。把得到的榮譽宣傳開去，讓市民能夠感受到這份光榮，分享到這份喜悅，從而增加大家對香港的信心和向心，對日後合力共建社會和諧必定有很大幫助。

不妨看看鄰近的台灣，客觀地說，其實他們在處理疫情上表現絕對不差，也堪列世界前位。與香港最大的差異，是他們不遺餘力，動用各種宣傳工具，往自己臉上貼金，借外媒肯定自己，而且不吝告知民眾。可能他們自我表揚的心太切，結果連子虛烏有的所謂率先向世衞發出警告也可以說出來，企圖說服大眾他們的領導班子如何防疫有功，如何值得民眾擁護，如何有先見之明，結果被世衞戳破謊言，弄巧反拙。

同樣是防疫表現出色，港、台兩地政府為何在宣傳上分別如此顯著呢？

兩地最大分別是政府對自己與民眾之間的關係有不同看法，香港特區政府根本態度是「非政治」，秉承殖民地文官管治傳統，盡力把交下來的任務做好，便覺得完成工作，功德圓滿。他們沒有想過，政府無論做了何事，表現好壞，都需要向市民交代，做得對需要肯定，做錯了需要問責。政府的管治歸根結柢是政治工作，不能再抱「笑罵由他笑罵，好官我自為之」的昔日殖民地官員管治態度。香港回歸以來，一直最失敗的，正是忽視政治工作這個環節。