一犬吠影，百犬吠聲。「港版國安法」一出，反對派如喪考妣，但知末日將至，不知如何是好，反倒是周遭不懷好意的政客嘍囉搶着發聲刷存在感。過氣末代港督彭定康固然又搞聯署譴責中方，又重提居英權問題，聲言要敦促英政府給予持BNO港人居英權；首相約翰遜更來攙一腳，揚言若中國繼續向香港施壓，將可能給予數以萬計的港人居英權，提供庇護云云。

至於台灣的蔡英文就更好笑，不僅用文青腔聲言「與香港人同行」，有需要會給予港人協助；更拾美國主子牙慧，威脅可能停止《香港澳門關係條例》，港人赴台將不再享有相對大陸居民而言更寬鬆的待遇。

看到上述言論只覺好笑，「跳樑小丑」四個大字活現眼前。英國給予持BNO港人居英權？當年回歸前不給，現在會給？不要自視過高了，英國脫歐搞到焦頭爛額，疫情打擊經濟一蹶不振，而目前持BNO的港人約有三十一萬，英國有本事接收這麼多人嗎？說話要算數，別欺騙一眾崇英戀殖的香港人啊，將這些人全部接收，香港回復清靜，多謝還來不及。

蔡英文又如何呢？有指目前台灣接收約二百名黑暴分子，這些人不事生產如寄生蟲，早前甚至有「手足」鬧出性侵及藏械醜聞，黑暴對台灣來說，只會是個財政和治安包袱。蔡英文以人權作包裝接收黑暴，不過為了選票，現已如願連任，還會對黑暴來者不拒？在此勸告黑暴手足別癡心妄想，台灣絕對不是天堂，最怕他日兩岸開戰，一個導彈隨時打瓜你了。

還有，台灣學人制裁香港，憑甚麼呢？不論是商業活動還是人員交流，台灣之於香港只是冰山一角；反之，台灣經濟一潭死水，別說香港貢獻台灣一定的經濟收益，中國更佔有重要份額，一旦中港反制，台灣得不償失，根本沒有籌碼學人玩制裁。跟在美國屁股後面久了，走狗便誤以為自己是主子，可恥可笑。