跟香港反對派下棋，你完全沒趣，對手實在太弱。正常的象棋，一方是雙車、雙馬，但你就算肯打破常規，讓對方擁有四車、四馬，卻一樣可以盤剝而盡。如此棋局只會讓人呵欠連連，難為中南海的老爺子們有這等閒心，面對這般「屎棋」之人，竟還願意奉陪。

泛民主派的政治鬥爭術，在我認識之中屬最低一類，自有本欄以來，已斷言他們必入錯路。如今事實勝於雄辯，他們的帥、車、馬全部被圍，只要你喜歡，就可以擒殺。泛民頭子黎智英、李柱銘一夥，現在已等於是待罪之人，插翅難逃，其他的嘍囉仕、象、卒亦不成氣候。一旦「港版國安法」通過，反對派的大小頭目都要成待宰羔羊，可憐復可憫！

去年，特區政府想修訂《逃犯條例》，泛民卯足勁反對，竟然喚來鋪天蓋地的民意支持，非任何人始料所及，等於由雙車、雙馬，陡增至四車、四馬。但不打緊，對手的智慧實在太低，阿爺只消呷一口茶，施展「拖字訣」，再拋出一隻仕或象這類次等棋子讓你吃掉。傻乎乎的泛民以為得計，慢慢便墮入陷阱，很快就要面臨全軍覆沒。

面對號稱二百萬的抗議人潮，阿爺棄去了《逃犯條例》修訂議案。你以為他輸了嗎？其實，據說修例本來就不是北京意思，只是特區政府自作聰明的主意，阿爺最看重的是《基本法》第二十三條或「港版國安法」，卻苦於一直沒機會推出。

如今倒好，反修例運動為時一年，耗盡了反對派的民氣，在你無以為繼時，阿爺突然將你一軍，推出「港版國安法」，而且妙着連連，吃掉你的主帥前，還可以將軍抽車、抽馬，一口氣幹掉你棋盤上的四車、四馬。你若問泛民是傻的嗎？怎可能讓人連抽八隻重要棋子，對呀，他們就是活像傻子。