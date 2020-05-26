港版國安法出台勢在必行，美國反應尤其大，特朗普晨早彈出來隔洋助拳：若對香港落實國安法，美國將作強烈回應！國安法針對恐怖主義，辣過二十三條，有乜出奇？中央忍咗二十幾年，二十三條立法仍然只聞樓梯響，眼見反中亂港勢力愈來愈猖狂，愈來愈狂妄，不把「一國」放在眼內，日日叫囂「香港獨立」，再咁亂落去仲成世界？「一國」顏面何存？

中央一再畀高度自治你哋，你哋偏偏以為中央怕咗你班反中亂港嘅牛鬼蛇神！依家揸正嚟做，你哋又話「中央打壓」，係違反《基本法》，係「一國一制」！好嘞，中央亮劍，出台港版國安法，香港嘅洋奴漢奸固然面如死灰，而美國更是雜音最多，阿哥，唔好忘記香港係中國不可分割的一部分，中央擁有全面管治權！在太歲頭上動土，想死易過！而美國聲大夾冇準，一味靠嚇，美國國會推甚麼《香港人權與民主法案》，重點之一係賦予美國總統權力，將侵害香港人權與民主自治者列入黑名單，凍結其在美資產及禁止入境。

當然，有關法案的關鍵係有若干條文，能延伸影響《香港政策法》，這是美國在香港主權移交前，即一九九二年通過的法律，美方據此承認香港作為獨立關稅區等地位，對香港作為金融中心至關重要。美國警告，一旦國安法實施，香港或不被當作獨立關稅區！白宮經濟顧問委員會主席哈西特更警告，香港若失去金融中心地位，勢掀走資潮！

之不過，正如毛澤東所講：「有來犯者，只要好打，我黨必定站在自衞立場上堅決徹底乾淨全部消滅之（不要輕易打，打則必勝），絕對不要被反動派的其勢洶洶所嚇倒。」中央經過深思熟慮要立港版國安法，根本冇嘢可以阻擋！而以經濟嚇中國更加不會得逞，一如習近平所說，中國經濟是一片大海，不是一個小池塘，狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。旨哉斯言！