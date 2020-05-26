美國人很慘，一場新冠肺炎奪走了近十萬條人命，一切皆因一個奇葩總統。五個多月後，特朗普最在意的總統選舉結果也應該公布了，得或失，觀乎美國不同機構的民調，似乎特氏的勝算正急劇插水，近日他的出格言行，或與其連任不樂觀有關。

白宮寶座對於特朗普，甚至對他整個家族來說，都是「此生最怕失去」的重中之重，可是，一向囂張的特朗普最近少了政治自信，多了斥責各機構的民調，因為一個又一個報告或結果，都顯示他的支持度正江河日下，連牛津經濟研究院的選舉模型預測，也推算特朗普在大選中的得票率只有三成五。總統寶座似乎離特朗普愈來愈遠了，美國民意怎麼大逆轉了？特氏輕忽疫情，事後又百般推莊是一大原因，更大原因是民眾活不下去了，失業人口達三千萬，而最支持特朗普的基層白人都成了今次疫情的重傷者，餬口尚且不易，誰還有心情講政治？

而美國的中產更加痛苦，特朗普上任後，降稅刺激經濟雖收一時之效，但他與多國打貿易戰，輕忽疫情又令全美五十州經濟一落千丈，把降稅措施提振的經濟打回原形，最可憐是美國的財政架構已被特朗普的減稅方案人為削低，國庫不豐，入不敷支迫在眉睫，美國人要為特氏的九流管治埋單。

壓垮特朗普的最後一根稻草是他及其家族成員。他本人狹隘治國、醜聞多多已不用多說，其家族成員更被指借白宮高級顧問之位牟私利，若特朗普失去總統寶座，等着他及其家人的惡運才是開始。

一個人愈在乎甚麼，就最怕甚麼，特朗普極度在乎權位、尊榮，但他「治大國如玩遊戲」，一切都是自找的。極富幽默感的美國網民近日便說，特朗普既已服用抗瘧疾的藥物羥氯喹兩個星期，那便吃多點藥吧，因為未來幾個月他必噩夢不斷，難熬的還在後頭。