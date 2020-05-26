港區國安法勢在必行，周日攬炒派策動數千名黑衣人在銅鑼灣參與非法遊行，堵路、襲警、「私了」、縱火、打砸店舖與交通燈、舞龍獅旗和美國旗、叫囂「光復香港，時代革命」及「香港獨立，唯一出路」等口號，去年一幕幕黑暴攬炒場面重現，這些行為顯然是嚴重觸碰「一國」的底線，危害國家安全之舉。

期間，警方四名傳媒聯絡員遭黑衣人擲磚頭、硬物及不明液體而受傷。律師陳子遷在銅鑼灣與多名黑衣人爭執後被「私了」，律師會發表聲明予以強力譴責，又指公民抗命並非違法的許可證。警方及早部署，成功遏止暴力擴散，儘管暴徒再號召入夜後轉戰油尖旺，但乏人再敢「應戰」。警員拘捕至少約一百八十人，共十人受傷，包括五名警員。黑色恐怖陰霾再次降臨香港，印證了國家安全立法的迫切性及重要性。

全國人大為本港訂立國安法的消息傳出後，反中亂港和外部反華勢力哀嚎之餘，旋即文宣和暴力兩線反攻。首先是文宣攻勢，鋪天蓋地妖魔化國安法。攬炒派議員發表聯合聲明，稱港區國安法是明目張膽地破壞一國兩制和高度自治。民主黨主席胡志偉稱，北京今次做法代表中共決定攬炒香港。公民黨黨魁楊岳橋說，北京用一條更硬的惡法，彌補另一條惡法所凸顯的管治失敗。公民黨法律界議員郭榮鏗指一國兩制正式被取消。

美國等西方列國的反華勢力連日不斷抹黑港區國安法，美國總統特朗普出言威嚇稱美國將「作出非常強力的回應」；美國國務卿蓬佩奧宣稱國安法敲響香港高度自治喪鐘；美國國會眾議員麥戈文、參議員魯比奧等發表聲明，聲稱港區國安法將香港的自治「推至崩潰邊緣」。末代港督彭定康等發起「譴責」聯署，二十三國約二百名政客參與。

其次是暴力反攻，重啟新一波黑暴攬炒癱瘓香港，向北京施壓。自去年爆發修例風波以來，黑暴攬炒逐步把本港推向危險之境，造成經濟動盪，百業蕭條、失業高企、民不聊生。加上外部勢力積極干預本港事務，令本港陷入極度動盪中，令國家安全受到嚴重威脅。北京深感港獨黑暴破壞香港經濟社會發展，衝擊一國兩制底線，已成為社會的公害，從國家層面維護國家安全的法律制度和執行機制已刻不容緩，故才有港區國安法的產生。

古希臘作家希羅多德的名言說：「神欲使之滅亡，必先使之瘋狂。」攬炒派和港獨勢力重施黑暴手段，可謂愚不可及，難道他們以為這種手段可以迫使中央讓步退縮？難道他們以為美軍會攻入香港、他們可以帶路？恰恰相反，此舉不僅印證了國安立法的必要性和迫切性，而且只會加強中央打擊港獨黑暴的力度，亦會加強中央堅定不移維護國家安全、反對外國干預的決心。因此，港獨黑暴愈猖獗，就離滅亡愈近。

香港只有政治穩定、社會安寧、環境安全，市民才可安居樂業，國際投資者才願意投資香港。惟有通過港區國安法懲治暴恐和外部干預，才能確使大多數人的權利、自由和安全得到保障，在陣痛後確保香港能長治久安。市民應心明眼亮，堅定不懈支持港區國安法立法。