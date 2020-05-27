產評：經濟尋底亂未平　港匯穩定受考驗

香港經濟去年慘受中美貿易戰和社會動盪連環夾擊，今年再加上疫情，原以為已屆最衰時刻，殊不知只有更衰。近日有關「港版國安法」的爭議不斷累積，正威脅港元匯率、以至整體金融和資產價格穩定。事實上，能否保住國際金融中心地位的問題，涉及中外各方的海量利益，絕非一、兩日，或單一方面可下判詞；反觀，若眼前亂局持續，立竿見影的損害就是殃及經濟根基，引來國際大鱷打港元主意，恐重演九七夢魘！

香港自上世紀八十年代起，一直實行聯繫匯率制度，成功經歷九七年回歸及亞洲金融風暴、○三年沙士、○八年金融海嘯等種種考驗，是作為國際金融中心和亞洲區主要資本市場賴以發展的基石，亦保障了逾七百萬人的福祉。

可近年禍不單行，先是在中美貿易戰中處於夾縫，貿易業首當其衝，經濟自去年上半年已轉弱，冷不防去年中以來的社會運動和今年疫情，重擊旅遊零售業。如今中美之爭白熱化，戰線伸延至科技、金融領域，觸及香港金融命脈，經濟支柱紛紛動搖，惹來國際大鱷虎視眈眈，正部署「食大茶飯」。

近日港元拆息全線抽高，港匯一年遠期跌穿弱方保證，顯示有投機者正透過衍生工具對賭聯匯脫鈎，港元大幅貶值。事實上，近幾年國際大鱷一直伺機衝擊聯匯，可都敗北而回，皆因香港經濟穩定，真金不怕洪爐火。可如今備受內亂蹂躪，疫情更加速經濟深度衰退，若亂局不止，經濟再差下去，只怕真的無險可守，大鱷向來嗜血，趁病攞命狙擊港元，絕非危言聳聽！

由於未來數月有多家中資巨企擬來港上市，各路資金流入香港準備參與新股認購，大概能暫時緩解港元流動性壓力，可資本市場不能長時間脫離宏觀因素，要穩港匯，終歸要靠經濟穩定。香港能否繼續充當國際金融中心，靠的是「生金蛋」的實力，本土營商環境得靠港人內部共識來建設與維護，若不盡快設法平息內亂，就必要付出沉重代價。

如今全球處於超低息環境，資金氾濫，四處尋找出路，歐美經濟不濟有目共睹，新興市場仍是熱錢嚮往的投資地。即使中美角力持續，中國作為全球產業供應鏈的地位，絕非三、五個月可以被完全取代，再加上十四億人口市場持續加大對外開放，實乃全球復甦的重要基石。港人得冷靜認清國際大局，盡快齊心平息內亂，全力推動經濟重納正軌，港元聯匯基礎堅實，自可繼續行穩致遠。