功夫茶：最強片源源不絕　娛樂繽FUN今開鑼

江山氣度，風月情懷。男人中有幾多咁嘅極品吖！呢，通常都係胡思亂想發白日夢居多：搭錯尾班車，希望巧遇鄰家好姐姐！而女人雖然多愛幻想，不過都係現實居多：一屋在手，點都勝過口頭話一生陪着你走！

其實，計功夫茶話齋，男人女人，有麝自然香！有道是：栽下梧桐樹，自有鳳凰來。好嘢自然多人欣賞，正嘢自然大把人讚。東網創新猷嘅「繽FUN星網」一推出，最新最強娛樂消息不斷送上，睇過嘅讀者無不叫好，影像凌厲，主播生鬼，絕對唔係吹水，有關星網集合讀者至愛兩大平台「東網巨星」和「東網生活」融為一體，雙劍合璧為讀者帶來嶄新升級體驗，唔好話引來鳳凰，仙鶴都飛來拍翅齊鼓掌喇！

嗱！據稱大神學家馬丁‧路德一生多姿多采，此君不修邊幅，不愛僧裝愛俗裝，死後有人喺佢房間發現咗兩行詩：誰不愛醇酒、美人、高歌，一生就會是傻瓜一個。阿哥，千祈咪搞錯，馬丁路德金呢位人權主義者就話「我有一個夢」，少咗「金」嗰位馬丁係德意志神學家，佢或許冇夢，似乎愛食人間煙火多啲，大家唔好「馮京作馬涼」，以為功夫茶又老屈「名人金句」，逼人食死貓噃！不過呢位馬丁又講得啱喎，若然有好嘢正嘢仲要唔使錢，一按猛片就播不停，極盡視聽之娛，唔睇都係傻瓜一個啦！

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