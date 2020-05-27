世界視線：特朗普內憂外患　會否拿伊朗立威

正當全球聚焦在中、美衝突之際，美國和伊朗的摩擦亦不斷升溫，雙方劍拔弩張，隨時擦槍走火。針對伊朗革命衞隊的武裝快艇，日前在波斯灣靠近美軍軍艦，五角大樓發出嚴厲示警，要求所有船隻在國際水域，與美軍艦艇保持最少一百米安全距離，否則將被視為對美軍的威脅。特朗普為了連任，轉移國民因疫情打擊經濟引發的不滿，製造軍事危機，對德黑蘭發動軍事行動？

伊朗雖然強大，堪稱中東地區一雄，但比起中國來說，實力還不是在同一個等級。美國打擊中國，目前仍然局限於文鬥的階段，對華制裁不斷升級，還要考慮到對經濟的負面後果；至於在「武」方面，美軍據報正對戰略核武器進行關鍵技術升級，企圖將戰略核武器往常規武器方向引導，另一方面試圖拉中國下水，要求北京加入美、俄的核武限制談判，透過欺騙手段取得軍備優勢之心，路人皆見，但也側面反映，美國對跟中、俄正面軍事衝突，有所顧慮。

自特氏上台，美方就不斷測試德黑蘭的底線，近月或許令特氏得出一個結論，伊朗可以用來「祭旗」。今年年初美軍擊斃伊朗革命衞隊聖城旅的指揮官蘇萊曼尼，華府一度被認為將遭伊朗嚴厲的軍事報復，結果德黑蘭只象徵性地空襲美軍在伊拉克的基地，未造成太大傷亡。更何況美國長年累月的制裁，已對伊朗經濟造成嚴重打擊，一場疫情更是雪上加霜。伊朗國內經濟衰敗，甚至已影響伊朗在伊拉克的布局。伊拉克前情報局局長，親美的卡迪米成為新總理，結束近半年的領導層權力真空。卡迪米能出任總理，跟伊朗在背後「放水」，說動親伊朗的什葉派政客密不可分，跟美國的交換條件，是對方放寬伊拉克和伊朗間的石油貿易限制。有接近德黑蘭當局人士指出，伊朗明知特氏政府或會找藉口向伊朗動武以立威，在十一月美國大選前盡量低調行事，避免挑釁對方，但這可能讓特氏解讀成軟弱可欺，反增加動手風險。英國前首相戴卓爾夫人對阿根廷發動福克蘭島戰役，當時國內正面臨企業不景氣、失業率高企等危機，結果一場勝仗成功扭轉局面，這會否為特氏帶來靈感，拭目以待。