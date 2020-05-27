神州觀察：封殺華為教訓深　擺脫困境需自強

自中國成功躋身「全球老二」，也就愈發跌入「中美必有一戰」的所謂修昔底德陷阱，不管接不接受這個宿命，中美全方位角力早已避無可避。尤其中國在高尖端科技發展方面多有不足，隨時會淪為自己的「死穴」，遭對手輕鬆擊中，痛不欲生之餘更需徹底反思教訓，及以自強不息、自主創新精神迎難而上，逐步擺脫困境。

美國政府早前決定追加制裁中國科技巨企華為，繼續禁止全球供應商向其提供晶片，英國政府於年初無視美國反對，批准華為可有限度參與英國5G網絡建設，惟近日有消息指，英揆約翰遜已轉軚要求在二○二三年之前全面將華為排除出局，理由仍是「國家網絡安全風險」這種老掉牙的藉口。當然，這也是美國竭力打壓中國高科技產業的一貫手法，英揆或將不得不再度屈從於白宮老大的壓力。

正如中國駐英國大使劉曉明所說，華為已在英國經營十多年，並對當地電訊業、網絡發展作出了重要貢獻，況且英國想在幾年後實現5G全覆蓋的目標，亦只有華為能做到，互利共贏豈不更好？至於英國民眾長久以來亦認可了華為的存在，使用過程中並未發現任何「後門」，華為不曾對英國的國家安全構成威脅；事實上，包括美國在內，至今亦未能拿出任何真憑實據來支持對華為的相關指控，卻已成功令不少歐洲國家選邊站隊，共同加入對華為乃至中國的圍堵。

因此華為只能寄望於南韓的三星電子和SK海力不要「斷供」，雖然華為是它們的大客戶，晶片的年採購額高達八十億美元，但想要對方完全頂住來自美國的壓力，也不太現實。此外有晶片代工龍頭之稱的台積電目前雖仍向華為供貨，卻也面臨壓力，停接訂單或許只是時間問題。如果華為最終續遭全面封殺，恐怕只能求助於國內市場，問題是，國內目前並無這樣的承接能力，譬如中芯國際雖得到政府大力扶持，惟因起步較晚，與台積電的技術差距至少在兩代以上，其他國內同行更是乏善可陳，晶片短板並非說補就能立即補上。

中國核心技術受制於人，動輒遭卡喉式制裁，教訓實在不少，中興通訊、福建晉華的遭遇都很深刻，也很慘痛，「缺芯少魂」、「缺芯少屏」的現實一再令人沮喪，但這種局面又是如何造成？當初是誰不思進取，幻想可以躺着賺錢？又有多少企業美其名曰「站在巨人肩膀上做創新」，其實只是用砂紙磨掉別人的圖標，大玩「換殼」遊戲？大把的科研經費不知用於何處，腳踏實地搞科研的精神不再，投機取巧、弄虛作假倒很厲害。這種局面如果一日不改變，只能任由對手隨時隨地繼續欺凌。