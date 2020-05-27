在香港的爭論中，反對內地，要求香港不受國家限制的「高度自治」者，動輒說，不如此，他們便移民，移民與否變成政治要挾。也似乎香港沒有他們便崩潰，或至少大不如前。

香港從來都是移民地方，有錢的、中產的，以至基層居民不少都以移民美加等發達國家為生活目標。為的是個人的利益，不涉政治。要說政治，中英談判、香港鐵定回歸之時，便有大批移民，不但歐美發達國家要去，連新加坡、南非、葡萄牙等都成為移民對象。一時之間，移民潮浩浩滔滔，似乎動搖了整個香港社會。

可是，未到回歸之時，移民海外的大批回歸。香港的樓價不停地上漲，供求之勢扭轉。佔中以來，香港動亂，移民的情況沒有大的改善，差別只是多了一批自以為的政治移民。或許去台灣的多了，去歐美各國移民還是有限，因為不是他們想移民便可移民，還要人家政府收納。因此，這些所謂政治移民的移民去向，也似乎一如中英談判之後的情況，飢不擇食，隨便找一個地方來移民。結果可能也與當年一樣，匆匆移民也匆匆回歸，只是一來一去之間，損失了多少金錢、機會和家庭的關係。

佔中以來，香港政治和社會穩定受損，可是樓價沒有如當年那樣大跌，反而不跌而升，顯示出有恒產者，都不像當年那樣鹵莽，對香港的前途，包括樓價還存着憧憬，不會賤賣香港的資產。或許他們已看清形勢，也或許當年的教訓，損失慘重，覺醒了，不會為媒體或社會謠言所欺騙。

在這樣的情況下，還在揚言要移民的，就讓這些對港沒歸屬感的人離去吧！香港今後的發展，若少了這批沒歸屬感的人，便會少了干擾，更好地適時制宜地升級轉型。故此，社會好應該鼓勵他們早早移民，不要猶豫。我們應同時鼓勵外國政府收納這些所謂「政治移民」。

不過，在他們移民離去之前，一定要把要納的稅繳付，大學生則把政府的貸款本息償還，把公屋居屋等交還。香港也要堅持國家政策，不容雙重國籍。他們移民後便是外國人，依外國人的規定處理。

一不能有回鄉證；二放棄了中國國籍便不能享有香港長住居民的種種社會福利；三是政府也要收緊永久居民的範圍，拿外國護照的也好應放棄香港永久居民權，專心盡忠他們新的國家。

這些對港沒歸屬感的人移民他去，香港正好廣納國內外的人才來促進發展，拋掉這些「包袱」，香港可輕裝上路，建立新的發展之路。