全國人大公布「港版國安法」後，以美英為首的全球反華、亂中禍港勢力一起跳了出來，顛倒黑白的胡謅中國此舉威脅了他們的「國家安全和利益」，聲稱要嚴厲制裁中港，和中國開打國安之戰。

戰幔已經拉開，老美等國的所謂制裁行動其實在這之前早就作好了準備。這個準備是香港內部裏通外國之漢奸走狗、反中亂港集團與美英勢力勾結完成的。其中以黎智英為首的「叛國禍港四人幫」為龍頭，屁股後面跟着一群老嫩漢奸。「港版國安法」公布後，他們最是驚恐，黎智英和他的宣傳工具一分鐘也坐不住也，致函老美總統特朗普，促請老美干預香港事務，哀號「如果你願意，可以成為我們法治和自由的救世主，與香港並肩」，「他提醒特朗普，美國在香港有巨大投資」。

言外之意，是只有對中國採取制裁等行動才能保護老美在香港的「巨大利益」，才能不負黎智英「準備犧牲」、「為美國而戰」。黎智英辦的《蘋果日報》還煽惑教唆港人「一人一信致白宮」，圖文並茂教人如何用中美兩種文字寫請願信，如當年吳三桂引清兵般，邀請老美對付中國。毫無疑問，這種教唆已經屬於裏通外國的漢奸行為，干犯了危害國家安全罪。

不要以為只有戰爭時期才有漢奸，和平年代照樣有漢奸。不管甚麼時期、年代，只要是內通勾連對中國存在敵意之國，幹下危害國家主權、安全勾當的，都是漢奸。當年抗戰勝利後，國民政府修正公布了《懲治漢奸條例》，設「通謀敵國」有十四項，包括「圖謀反抗本國者」、「圖謀擾亂治安者」、「供給、販賣或為購辦、運輸軍用品或製造軍械彈藥之原料者」、「供給金錢資產者」、「洩漏、傳遞、偵查或盜竊有關軍事、政治、經濟之消息、文書、圖畫或物品者」、「阻礙公務員執行職務者」、「擾亂金融者」、「破壞交通、通訊或軍事上之工事或封鎖者」、「煽惑軍人、公務員或人民逃叛通敵者」等等。

上述種種，「叛國禍港四人幫」和老嫩漢奸們，在今次通敵暴亂中大概都能拉上一項或數項也。