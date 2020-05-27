實力是政治的後盾，中央主動出手制訂「港版國安法」，既是形勢所迫，也是自信的體現，而自信正是來自實力。過去中國自身不夠強大，只能奉行韜光養晦策略，總是很在意外部勢力說三道四，以致對港政策畏首畏尾；而近年隨着綜合國力不斷上升，中國外交由軟轉硬，對外敢於力抗群狼，對港政策自然也要改弦易轍。在反修例暴亂前，中央也許還在觀望等待，而現在顯然已徹底丟掉幻想，開始為香港刮骨療毒、撥亂反正。

當然，刮骨療毒必然會出現陣痛，撥亂反正必然會引發反對派反撲，但那又如何？長痛不如短痛，鳳凰只有浴火才能重生，香港只有大亂才能大治，這是必經的過程。反正香港已淪落到這種地步，再亂也不過如此而已，沒有甚麼好顧慮的。

怯，就會輸一世。回歸二十三年，亂足二十三年，既是因為港府管治無能，也是因為中央一味逃避。特別是這幾年經歷了佔領之亂、旺角暴亂、反修例暴亂……一次比一次暴力，一次比一次恐怖，中央已被逼到牆角，再不出手反制，香港固然會變成西方反華基地，中國發展進程也必然嚴重受阻。

這正是物極必反的道理，事情發展到極點，就會走向反面。如果說這場黑色暴亂還有一點正面意義，那就是促使中央下定決心出招亮劍。反對派要怪只能怪自己太狂妄，他們以為有洋人撐腰，就可以肆意觸碰中央底線，到頭來只能自取滅亡。漢奸黎乞求美爹救援也好，爛果報發起「一人一信救香港」也罷，都不過是癡人說夢，別說一人一信，一人十信也救不了這班洋奴。最無知的是那班打砸燒搶的黑衣暴徒，受人唆擺而充當政治炮灰，成為漢奸黎之流的陪葬者，還以為自己是在「光復、革命」，既可悲又可憐。蚍蜉撼樹談何易，在中央鐵拳之下，不管反對派如何垂死掙扎，黑衣暴徒如何瘋狂搗亂，都逃不過覆滅下場。