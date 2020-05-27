中央出手，震懾群丑。訂立「港版國安法」這一招事出突然，相信反對派發夢也沒有料到，尤其是廿三條吵吵鬧鬧廿三年都未能立法， 比它更嚴厲的國安法竟然在兩三個月內便可以由全國法律演變成香港法律，通過所有關卡，打破一國兩制多年來的禁忌，直搗黃龍，如果說中央是周詳計劃，倒不如說是別無選擇。

港府無能，止暴制亂無期，疫潮稍緩便黑暴重來，比新冠肺炎更明顯已經成為本港「風土病」。泛民派在去年區議會選舉中大勝，在今年九月立法會選舉一舉奪過半議席也非不可能，想要廿三條立法通過可能性愈來愈低，要合法地打擊黑暴，遏制開始萌芽的恐怖主義，由中央出手推動「港版國安法」，差不多是最後而且震盪性較低的選項，難道香港人會接受短期內直接取消「一國兩制」嗎？只有迅速撥亂反正，香港才不會淪為反華基地。看西方的反應，也知道中央這一着只有行遲，沒有行錯。特朗普強調美國將有強烈反應，跨黨派參眾兩院議員也鼓吹制裁手段，包括首次動用《香港人權與民主法案》。連給脫歐及疫潮折騰的英國，也忽然好像硬起來，除了傳聞出手的首相約翰遜，保守黨國會議員也促內政部重新檢視英國國民海外護照BNO的居留權。末代港督彭定康又來加一腳，明知道自己人微言輕，便找來全球近二百位政治人物聯署譴責中國公然違反《中英聯合聲明》。大概他們覺得中方過往怕了這種口水戰，便重施故技，但今時不同往日，經過貿易戰吃虧教訓，北京退縮，人家趁勢而上，將來若有真的制裁，甚或飛機大炮，便退無可退，退到懸崖邊了。中國要槍有槍，要炮有炮，難道要怕西方的嘴炮？英美大合奏，不是為了香港人，而是想保護自己在香港的利益，才不會傻得想攬炒，其實和北京還是有坐下來談話的空間。