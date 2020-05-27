全國人大宣布要為香港立「港版國安法」，不少本地的反對派和外國政客頓時人心惶惶，認為立法顯示北京逐漸收緊對香港的控制，削減了香港居民的言論自由，以後批評特區政府和中央政府，很可能被逮捕受到檢控。不少人相信只要「港版國安法」一通過，北京會立刻成立國安特派機構來港執法，檢視每個居民的言論和行為，凡有看不順眼者都會被捕送中。法律草擬未見，有這種想法者無以名之，可呼之曰「末日派」。

全國人大還未通過立法決定，反對派已互相打招呼，大量刪除一些可能被視為反北京反國家的言論和通訊，甚至取消某些討論平台，退出一些群組。他們如此驚怕，打算動大手術，正好證明他們自己也明白，某些平台和群組上載和討論內容，可能蘊涵顛覆國家和分裂國家成分，甚至涉及恐怖主義、分離主義、勾結境外敵對勢力推翻政府、所以急於刪除脫群，避免日後受到追究。

這種恐懼的本質很特別，有此反應的人，是否一早便知道，這些言論和訊息本來不當，過去沒有人管，便以為可以肆無忌憚，隨便傳播？現今得悉形勢有變，便立刻劃清界線，一刀兩斷了？從上述反應可見，過去中央政府和特區政府的懷柔政策誤事。就是因為中央政府和特區政府採取寬鬆態度，姑息養奸，使反對派人士錯誤理解，以為一切反國家，涉及恐怖主義、分離主義、勾結境外敵對勢力推翻政府的言論行為都會放任不管，形成他們言論愈說愈兇，行為愈演愈烈，才引致這幾年的反這反那，佔這佔那各式動亂，令不沾政治，但求生活平安的居民憂心忡忡，沒有一天平靜日子可過。

回歸前後，不少過去攻擊北京政府不遺餘力的所謂民意代表、輿論領袖，甚至政團要人都變成末日派，雞飛狗走，紛紛移民避居外地，連一些留下的反對派頭臉人物都發出哀鳴，公開向外國傳媒表示，新政府有一份秘密名單，七一回歸之後，隨即有特工上門逮捕收監。

事實當然沒有如末日派想像般緊張，他們後來看見大局並非想像般惡劣，沒有言論警察，也無人遭逮捕收監，才改變策略，移民國外的紛紛回流，留港的繼續當其反對派，逢北京和特區政府必反，攻擊更加兇狠，還從言論轉為行動，組黨的去組黨，培訓新一代武力上街的去培訓，有人當導師、有人當教主、更有人當技術指導，配合受外國政府支配資助的機構團體，到處鼓動，凝聚實力，如是拖延二十多年，才演變成今天無法控制的局面。回首往昔，可以下結論說，可能當時過分寬鬆，才造成今天困局。