黃絲本色是甚麼？敢做不敢認肯定是最大特點。從暴徒殺人放火諉過於「喬裝警」所為，到文憑試爆出賣國試題而考評局諸多辯解，從中可見一斑。

儘管賣國試題最後被取消，但竟有多近四成考生答「利多於弊」，當中認為只有利沒有弊的更佔一成七，不可謂不驚人。一段血淚斑斑的侵華歷史，竟然有近四成香港考生認為利多弊少，到底利在何處？日本考生這樣回答也就罷了，但現在是中國香港的考生這樣回答，絕對是個大問題。這些毫無國家觀念和正確史觀的考生，一旦將來成為教師，一代又一代地將學生洗腦，香港將會變成怎麼樣，想一想也令人不寒而慄。黃師毀人不倦，簡直到了人神共憤的地步。

但更令人憤怒的還在後頭。考評局秘書長蘇國生指出，考評局委員會認為作答過程中可能有考生被誤導，取消試題是委員會集體決定。同一個考評局，出題時說是集體決定，到了出事要取消自保，一樣推說是集體決定。言下之意，沒有個人需要問責，亦睇死港府不會一次過炒晒整個考評局委員。至於所謂的學生「可能被誤導」，為甚麼從擬題到審批再到出街這麼長的時間裏，沒有一人說「可能被誤導」，反而集體決定通過試題？擬得出這樣的試題，卻又不敢直認向考生灌輸仇中媚日思想，敢做不敢認，黃絲死性又一鐵證。

當然，最離譜還是要數教協和一干反對派政客。他們絕口不提日本如何殘殺中國人，不提日本所謂幫中國現代化是覬覦中國地大物博伺機侵略，反而批評教育局搞文革，箝制思想，不讓學生思考，葉建源甚至死撐「考生沒有一面倒回答利多於弊，證明大部分考生並無被引導」，恬不知恥，莫此為甚。

今次賣國試題風波可謂一面照妖鏡，照出教育界之醜陋、黃師之仇中、學生之無腦，此事將成徹底整頓教育界的切入點，是黃師政客引火燒身的自作孽。