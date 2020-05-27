時事評論不同於歷史研究，講歷史可以「事後孔明」，你所作的解釋是耶非耶，對現實生活影響不大。但分析時局不同，判斷準確與否，在在都影響你如何抉擇前路。所以筆者寫時事，素來不熱衷於作事後總結、解釋，盡量要求在事情未發生前，綜合各種訊息以推斷出結果。能斷準的，可以自勉；斷錯的，便要作深切檢討。譬如以下事情的發展，結果便極可能與我當初預期的不同，現在就得作深刻反思。美國總統特朗普上台初期，雖然對中國一副磨刀霍霍的樣子，但筆者對兩國關係仍抱樂觀態度，估計雙方不會走向尖銳對立。但如今局勢發展遠比我預期的糟糕，兩國隨時會陷入冷戰。

這幾年間究竟出了甚麼問題，導致中美關係惡化？想來，原因應有三個：第一，中方兩次讓特朗普感到受辱，他是性情中人，被觸怒了便會作強烈反擊；第二，香港反修例示威在美國爭取到大量「同情票」，當地人反華的情緒大增；第三，美國人將造成新冠肺炎疫情的責任歸咎於中國。

華盛頓一度要制裁中資電訊商中興，據聞國家領導人曾親自向特朗普求情，中興才獲放生。但後來美資電訊商高通在歐洲的收購，卻因中方阻撓而告吹，這使白宮主人第一次感到受辱。去年五月，中美兩國原定會簽署全面的貿易協議，簽約前，中方突然拉倒，使白宮再次感到受辱。特朗普心量狹窄，有仇必報，上述兩件事加強了他打擊中國的決心，往後的出招，幾乎便往死裏打。

單是美國總統特朗普的個人喜惡，本來不足以讓中美兩國關係陷入如斯困境。奈何爆發了反修例運動和新冠肺炎疫情，美國民眾又易受擺弄，中國便給人塑造成一個邪惡的代表。如今中美雖然尚未正式陷入冷戰，但危險已變得愈來愈大！