中學文憑試（DSE）歷史科涉及中日關係嘅「賣國試題」，引起嘅風波至今未平息。嗱！教育局主動要求取消試題，老朽認為乃應有之義。考評局最初仍嘴硬，最後基於輿論終認為題目偏頗，同意題目引導考生作答「利多於弊」，於是決定取消。

嗱！考評局秘書長蘇國生其後表示，該局初步檢閱考生答卷，統計數據顯示有百分之五十七點一考生嘅答案係弊多於利，百分之三十八答利多於弊，百分之十七考生只提及利處。蘇國生稱考生被不適當資料引導，若為該試題評分對考生不公平。教育局局長楊潤雄指，大家都知道一九○○至四五年呢段中日關係，國家經歷苦難，題目最後出來，竟然有近四成考生回答利多於弊，撫心自問係咪條題目有誤導性、資料不齊備，所以考生才會有這樣的答案。力撐題目冇問題嘅教育界立法會議員葉建源就指既然兩方面都有人答，係反映大部分考生並無被誤導，對教育局為試題加諸不應有嘅罪名，取消試題表示失望云云。葉建源指有近六成考生答弊多於利就證實無誤導！咁如果一個人證實患癌，起初只有小量未切除，未必立刻影響生命！咁由得佢存在是否利多於弊？稍有常識都知道唔應該等到癌細胞再擴散，即使係良性，都應該立刻切除，才是正道！依家有近四成答利多於弊，仲唔係有問題？仲唔係被洗腦？

評論歷史事件不同評論歷史人物，日本侵略中國，殺我千萬同胞、血染錦繡河山，還有甚麼利多於弊？反而評論歷史人物，利弊觀點，反而有更多爭拗空間，對秦始皇、曹操、岳飛、王莽都有不同而可商榷嘅觀點，近代人物如毛澤東、蔣介石亦然，皆因完美嘅偉人係不存在！然則大是大非根本不容妥協！賣國試題，百分之一嘅答案利多於弊都嫌多！葉建源之流黃到腦殘，完全沒有黑白是非之心。佢代表教育界，絕對弊多於利！