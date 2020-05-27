美國總統特朗普以蓬佩奧為國務卿，被外交界形容是「絕代雙驕」，並不是讚揚特朗普的「伯樂眼光」，卻是取笑二人臭味相投。從外表上二人高大威猛，回答被質疑的問題時目光不停轉移，站出來擺出一副傲氣與高人一等的姿態。從表現上二人同氣連枝，美國主流媒體對特朗普在記者會或在公開活動講話的統計，不實的，說謊的，自相矛盾的，欺騙的平均每日有三次以上。智庫對蓬佩奧的評價基本上是一面倒劣評，形容蓬佩奧失盡外交禮節和教養，粗暴缺失，出口謊言辱國，是極不受歡迎政客。

被美國政界、媒體、專業界等評為「美國恥辱」的特朗普，配搭上被譏為「美國表現最差國務卿之一」的蓬佩奧，飽受質疑。在國際上，歐盟媒體及國際輿論認為，從來沒有美國總統，國務卿會用盡粗暴、謾罵措詞指摘北京，攻擊且不曾間斷，看穿是特氏、蓬佩奧二人面對社會疫情壓力，不利十一月總統連任選舉的獨步單方。

特朗普及蓬佩奧控疫不斷甩鍋，黑鍋至今反射在美國疫情，不少美國人懷疑特朗普及蓬佩奧的管治能力，對他們的言論更是啼笑皆非。

「港版國安法」將獲人大通過，列入人大會議議程首日，蓬佩奧即發表聲明，形容這是「災難級方案」，為單方面、任意地對香港實施國家安全立法的方案，中方需遵守國際義務，尊重香港高度自治、民主制度和公民自由，這是保持美國法律給予香港特殊地位的關鍵，任何損害《中英聯合聲明》與《基本法》承諾下享有自治與自由的決定，都會影響美方對一國兩制及對香港地位的評估。蓬佩奧謾罵但沒理據的本色再現，任何國家對地方的立法是主權分內事，美國強出頭也需看事實根據，美國如因這次立法取消香港優惠待遇，極受影響是在港美資，也令每年從香港拿取超過三百五十億美元回國泡湯，最後美國也許找個理由去關注就了事。