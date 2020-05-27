無疑，海洋公園是香港一個著名的地標，亦是吸引境外遊客的重要景點。不過，隨着去年一連串的暴動事件，加之今年新冠肺炎的肆虐，導致海洋公園的入場人數急速下滑。最終，園方出現嚴重的財政危機，需向立法會申請撥款五十四億元，否則將面臨倒閉的風險。說到底，救與不救也應要足夠的諮詢，而要在如此短時間內請求立法會貿然通過建議，對於許多市民來說也是難以接受。

冰封三尺非一日之寒，造成海洋公園今天的局面不是一朝一夕。在過去數年，其遊客數量一直有所增加，但財務狀況仍然錄得虧損，不得不令人懷疑園方的成本管理出現問題。若今天立法會不理實際情況，批准相關撥款讓海洋公園延長壽命，但園方又拿不出像樣的改革方案，就真的難以向公眾有所交代。

不論如何，相信香港人都會認同，應以動物權益作為最終依歸及底線。日後公園倒閉與否，所有動物都應有合理的安置方案。綜觀最近有關海洋公園的報道，有一個觀點予人印象深刻，就是商業盈利式的主題樂園是與保育的理念相違背。事實上，社會一直有聲音反對「海洋劇場」訓練動物進行娛樂表演，指摘此舉與奴役動物的行為相差不遠。

既然海洋公園一直以重視保育原則作為其宗旨，其又可否轉型至真正非盈利式的保育場地呢？香港作為一個國際都會，但我們從來沒有一個具規模的動植物園。於外地的國際城市，往往會設立大型的保育場地作為單純的教育用途，亦為從事生態研究的科研人員提供機會。該等場地不論是政府公營或商業私營也好，皆受到當地民眾的歡迎。

然而，人們過去前往海洋公園的目的，皆是衝着主題公園的遊樂設施居多，對於生態保育的學習可能只是次要。加之，現時香港周邊地區如珠海、深圳等，娛樂式的主題公園林立，甚至香港就已有一個迪士尼樂園。部分公園的面積及規模均比海洋公園為大，設施亦可能更為新穎。面對此種激烈的競爭下，海洋公園又是否真的需要走回舊路，而不可另行開闢新的方向？

或者，香港市民期望的海洋公園，是可以幫助社會未來的發展，有作為開拓模範城市的作用。舉例來說，當局一直在市區設立智慧燈柱，但往往受到市民質疑當中的功能，而海洋公園可以是一個理想的場地，廣泛使用相關的技術，凸顯智慧型城市建設的好處。又或者，海洋公園有偌大的面積，又有一定完善的道路設計，故可否大規模使用無人駕駛車輛，作為香港適應相關技術的先行場地呢？

當然，以上種種皆是憑空想像，而海洋公園需要有完善的規劃，才能說服香港市民讓其經營下去。簡單來說，就是公園必須擺脫過去商業營運的感覺，要讓大眾明白他們對香港有重要貢獻，不論是保育還是科技也好，都要有一定存在的價值。也許，香港市民可能不太在乎其盈利能力，而是當中有否達到應有的理念，園方管理層對此要多下苦功有所反思。