神州觀察：搞台獨自取滅亡　增軍費捍衞和平

大陸國防部發言人吳謙大校日前回應傳媒關於台獨和增加軍費問題時表示，搞台獨和武力對抗都是死路一條，形同自取滅亡；國防軍費適度增加亦是「理所當然，很有必要」，指出在霸權主義、單邊主義盛行的國際環境下，地緣政治風險日益上升，從捍衞兩岸和平到國家安全領域都面臨新的挑戰，必須做到有備無患，以抵禦潛在的威脅。

眾所周知，就在台灣的蔡英文總統「五二○」就職典禮、展開第二任期的當日，美國國務院宣布對台出售十八枚重型魚雷以及相關設備，並且接連發文祝賀蔡英文連任，強調美國對台軍售有助維持台海關係和平穩定，等於是在明剃北京眼眉。且美國近期對台軍售十分頻繁及愈來愈無所顧忌，前不久還在盤算着一筆價值三百億元新台幣的生意，十多套岸置型魚叉反艦導彈據指可將台灣的火力延伸至大陸沿岸一百公里範圍的軍事目標。

早前隨着《台北法案》的簽署通過，美台官方的正式接觸亦更趨成為現實，只是種種舉措都已嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，動機一目了然，結果更是有破壞無建設。一個巴掌拍不響，台灣當局本就將軍購當成美國對其實施保護的重要一環，從而達致挾洋自重、以武謀獨這一更具誘惑力的目標；據指台灣當局近期已在台東對開的外海試射了可以打到北京的雄風二E巡航導彈，可見野心不小。以致蔡英文在「五二○」就職典禮時呼籲兩岸「和平、對等、民主、對話」被指只是做樣子，拒絕「一國兩制台灣方案」、搞「漸進式台獨」才是真實意圖。

只是此舉需以高昂的「保護費」作為代價，台灣當局動輒砸出數百億元新台幣用於軍購，而且還是個無底洞，只要一日「獨立」大業未成，便需繼續向美國「上貢」，實在是冤枉甘心。事實上，美國自己最清楚台灣的最大價值在哪裏，只不過是將之作為與大陸博弈的一枚棋子，又怎會「用到盡」？也只有蔡英文才會堅信台灣不是棋子，特朗普才是台灣的棋子。

更傻的是那些相信台灣有能力與大陸軍事抗衡的人，包括以掃帚作武器、表示會戰至一兵一卒的忽悠分子亦不乏其人。其實在蔡英文就職典禮當天，大陸一份具有官方背景的雜誌亦發布了一段武統台灣的推演片段，宣稱只需二十四小時便能完成任務；尤其是解放軍會在四分鐘內發射數百枚東風導彈，一舉摧毀台灣的導彈陣地及預警雷達、遠程防空系統等設施。該段推演的可行性有待商榷，但由此可以看出，打仗確實需要花很多錢，台海如此不平靜，美國的軍事、經濟圍堵又在層層加碼，不增加軍費如何保障安全？