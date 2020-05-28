功夫茶：傷港電台大花筒　唯一出路執咗佢

提起包拯，即係嗰位鐵面無私嘅包青天大人吖！當時流傳一句「包公笑，黃河清」，意思係話包公一笑比黃河清仲難！唓！功夫茶就唔稀罕啦！成塊面黑黝黝，一笑露齒，你估賣黑人牙膏咩？包公唔識笑，史籍又冇記低佢面部是否患上神經麻痹之類嘅疾病，之不過，一個人唔識笑，點都唔會得人鍾意㗎啦，猶幸佢都為民請命，屢破冤案，所以難得一笑嘅包公，至今都有大把粉絲！

嗱！一講起香港電台，功夫茶就真係唧都唔笑，腦海除咗閃出佢啲節目煽動仇警、食碗面反碗底，作為公共廣播機構，近排接二連三被裁定違反多項守則條文和約章，一味同政府對着幹！仲有一年狂花公帑十億元，製作節目又貴又廢，阿哥，講起呢個「傷港電台」，百害無利，如果你識笑，睇怕唔止黃河清，成個世界啲海洋都冇晒污染啦！啲魚唔使黐膠線到反晒肚啦陰功！

嗱！早前被炮轟收視低每年耗資三千萬港元嘅教育電視，不再獲資助，教育局早前要求港台歸還教育電視中心嘅辦公室。當局又透露，港台現時正以每月約三十九萬元租用位於旺角嘅辦公室供四個部門使用。仲有吖，「傷港電台」位於九龍塘創新中心嘅辦公室，當局就話因業主不予續租，是以「傷港電台」喺明年三月租約屆滿後搬出，又指已於觀塘區租用咗合適物業重置辦公室及製作設施添！

阿哥，對住呢個咁嘅廢柴政府，點笑得出喎！除咗尊敬佢阿媽，問候多兩聲，功夫茶都唔知點講！年年攞十億個大洋，養隻狼狗咬祠堂、噬心口，已經成為天字第一號咁笨實㗎啦，依家呢頭收佢辦公室，市民以為點都可以慳番筆，點知嗰頭又係納稅人嘅損失，用近四十萬蚊月租等佢繼續大花筒，阿哥，咁即係打爛支孖蒸又買番支五十年佳釀交叉窿干邑畀佢歎啫！分明係壞孩子，做錯事竟有獎！啲節目冚唪唥黃到出汁，甚至乎衝擊「一國」底線，咁都唔係「斬立決」，而係斬大舊叉燒送天價茅台，你話「傷港電台」啲員工唔鼻子朝天都對唔住自己家山咁好風水喇！

呢，商經局回覆議員質詢「傷港電台」嘅電視頻道，長年低收視有否浪費公帑之嫌，都毫不諱言指港台數碼電視頻道收視平均少於一萬人收看，播放成本每小時逾二點五萬蚊！講咗咁耐，港台呢碌頂心杉，點討論都係「只有弊沒有利」，一味做大花筒狂花公帑如倒錢落海！喂，倒錢落海都可以製造「浪濺長堤」嘅浪漫氣氛吖，之但係「傷港電台」濺起嘅全是含血噴人，尤其噴警！一個弊過弊傢伙嘅大花筒電台，唯一出路，無過於執咗佢！一了百了，收地益庫房，又唔使睇得多生眼挑針！仲等？炸喇！