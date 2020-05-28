正論：搗亂失敗再搗亂　更證立法及時雨

昨日立法會恢復二讀辯論《國歌法》，反對派和黑暴事先張揚裏應外合，一邊在議事堂拉布，另一邊在街頭製造暴亂，務求拖垮立法，更重要是向中央和港府施以顏色，擺出逢中必反、誓死反對「港版國安法」的架勢。結果，全港多區都出現混亂，更有暴徒在公路施放「鐵釘陣」，欲製造車禍拉無辜市民陪葬。事實擺在眼前，黑暴走火入魔，人數大減但垂死掙扎更加瘋狂，凸顯國安法立法既及時又必須。

這邊廂，黑暴揚言包圍立法會，急欲重溫去年七一攻陷立法會的舊夢，而且號召大三罷，企圖癱瘓交通。警方嚴陣以待，早就將立法會保護得密不透風，並主動截查可疑人物和車輛，檢獲不少汽油彈和鐵釘等武器；至於黑暴亦非省油的燈，即使明知無法攻入立法會亦在多區製造混亂，中環、灣仔、銅鑼灣以至旺角等地都有暴徒非法集結霸佔馬路，部分人更霸佔商場「和你唱」，令人煩不勝煩。在警方驅趕不果下，不得不在街頭施放胡椒球彈驅散，場面一片混亂。暴亂延續至深夜，最終全日逾三百人被捕。

那邊廂，立法會則是另一個戰場，反對派的議會暴力雖不見血，更勝見血，在一個半小時內三度提出休會待續拉布，主席梁君彥需兩次暫停會議來處理，費時失事。反對派政客更乘機大肆抹黑「港版國安法」，不是說製造恐慌，就是說引發信心危機。說來說去，製造恐慌的不是法例而是他們自己，無非想藉危言聳聽拖垮《國歌法》，再乘勢阻「港版國安法」實施而已。今次建制派總算學乖，提早一晚到立法會留守，但面對反對派拉布依然無計可施。二讀辯論第一日在吵吵鬧鬧中完結，現時尚餘數日審議，反對派肯定不會善罷甘休，尤其是全國人大今日表決「港版國安法」，建制派稍有閃失，不僅《國歌法》隨時胎死腹中，暴亂乘國安法通過而愈演愈烈更是寫在牆上。

誠然，在警方強力布防下，黑暴玩不出甚麼花樣和把戲，而且人數比高峰期大減，足證不得人心，但無可否認的是他們不甘失敗，手段更趨極端，連無辜市民也不放過。昨日既有暴徒縱火焚燒雜物，向港鐵路軌投擲大型雜物；又有人罔顧道路使用者安全，在馬路上擺放鐵釘刺穿汽車車胎，並在紅磡海底隧道出入口刻意慢駛阻塞交通，當中尤以向港鐵路軌擲物和擺放鐵釘刺穿車胎最喪心病狂。一旦港鐵因此翻車，一旦駕車人士因此發生意外，肯定車毀人亡，死傷枕藉，後果不堪設想。

冤有頭，債有主，這樣做對阻止《國歌法》或「港版國安法」到底有甚麼作用，相信連暴徒也說不出究竟，他們只知要無辜市民攬炒增加恐怖聲勢，迫使港府和中央跪低。他們可有想過，這些都是同他們無仇無怨的普通市民，有的甚至可能是他們的親戚朋友；更何況，類似手段去年已經用過，當時尚且達不到目的，現在又怎麼可能嚇倒中央？

說來實在唏噓。香港由安定繁榮的國際金融中心，淪為三日一小亂、五日一大亂的暴亂之城，西方反華勢力為了阻止中國崛起無所不用其極，一方面豢養洋奴漢奸在港搞風搞雨，並利用司法充當保護傘；另一方面向無知學生洗腦，要學生為他們賣命，充當政治炮灰還自以為正義。昨日被警方拘捕的暴徒之中，大學生和只有十四歲的中學生也有，留案底非但不會令人生更精彩，反而前途盡毀，徒讓不懷好意的黑手和政客毫無成本坐享政治紅利，何苦來哉！香港淪落至此，看在愛國愛港的市民眼裏豈有不痛心之理？黑暴繼續禁而不止，遲早搞出人命，整個特區都要陪葬，這又豈會是香港之福！

當然，香港今日亂局，與中央過去放任自流、不聞不問脫不了干係。國務院港澳辦前主任廖暉在位十多年間，從未對香港事務發表過片言隻字，彷彿事不關己一般；在其把持下，港澳辦甚至成為獨立王國，使中央對香港不敢管、不能管、不想管。一國兩制在澳門是「光輝典範」，在香港卻成為亂象之源，前朝廷大臣不作為難道不是原因？

幸好，中央改弦更張，強勢反擊，不管反對派如何擺出大義凜然狀，不管反中亂港傳媒如何抹紅抹黑，也不管美國如何對中國採取行動、對香港進行制裁，「港版國安法」立法都是天經地義，無可置疑，勢不可擋。中央出手救港維護國家安全，決不任由反中亂港集團繼續胡作非為。如果說，《基本法》廿三條是北京賜予港府的尚方寶劍，港府無福消受，由北京御駕親征，親自亮劍降魔伏妖，就是應有之義。

小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁；嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。可以斷言，反對派的好日子已到盡頭，《國歌法》又好，「港版國安法」也罷，在港實施事在必行。黑暴和政客若不收手，最終就像那蒼蠅碰壁，只能留下幾聲淒厲抽泣。