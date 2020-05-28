產評：單靠維穩僅治標　香港繁榮須穩定

近年香港經濟備受社會動盪困擾，至近期內地提出訂立「港版國安法」，全城又見沸騰，上周五港股急挫逾千點，幸在內地資金積極入市下，本周市況大致平靜。目前適逢非常時期，「國家隊」出手維穩完全可以理解，但香港穩定始終得靠內部團結，自強才是出路！

隨着中國經濟崛起，這些年吸引海量的外資投資中國資產，惟內地市場尚未完全開放，香港就成為外資進入的主要平台。在兩地股市推出互聯互通機制後，更鞏固了香港作為「門戶」的角色，惟也有副作用！眼看內地經濟在全球地位日重，新經濟發展步伐處於前列，香港則產業老化，本地企業非地產就是金融，拖累了經濟增長及轉型，結果港企在恒生指數的影響力漸減，取而代之是中資股比例增加，近年已佔市值逾六成，若八月開始納巨型新經濟股入藍籌的話，比例還會繼續上升。

如今香港處於中美兩強角力的漩渦之中，內亂加上疫情令經濟陷入泥沼，自然惹來大鱷興風作浪的藉口，資產價格出現類似上周五的大幅波動實屬司空見慣。內地資金之所以積極入場，一則是出於地緣政治風險引發的波動短暫，中港兩地資產價格差距突然擴大，顯現吸納價值；二則若港股持續大幅波動，足以加深經濟危機，甚而因在港的中國資產大幅調整而將風險傳導至內地市場，故關鍵時候有統稱「國家隊」的資金積極入市維穩乃無可厚非。

當然，這股維穩力量充其量只是非常時期的現象。畢竟香港是自由市場，資金自由進出，資產價格離不開基本因素，若自身亂局長期未解，經濟了無起色，最終將難逃被各方資金唾棄的命運，所謂國際金融中心早晚要敗在自己手中。

回顧歷史，每次國際形勢劇變，香港總有危有機。如今美國擬趕當地上市的中資股離場，迫使企業加快回流，其中一個目的地正是落戶港股，令香港金融業有望受惠這波上市浪潮，減緩經濟衰退之苦，誠非壞事。長遠而言，只要港股做大做強，自然能吸引國際巨企來港設地區總部、甚至上市，中資股佔比過於集中的問題也自可迎刃而解。

說到底，香港作為中國的一部分，內地有責任全力支持香港發展經濟，也是國家整體利益之所在，港人亦需明白凡事非必然，尤其內地正值擴大開放的路途上。在中美角力的新形勢下，香港得堅守背靠祖國，面向世界的策略定位，自強不息，方能於逆境中求存。