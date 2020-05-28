世界視線：倚仗華盛頓撐腰　新德里挑釁中國

正當中、美對峙日漸白熱化之際，中、印邊境糾紛亦有升溫之勢。在兩國有主權爭議的邊境拉達克地區，雙方近日衝突連連，有指解放軍已派出超過五千名士兵進駐當地，而印方的駐軍數目亦不遑多讓，印度陸軍總參謀長直指局勢非常嚴峻。

冰封三尺，非一日之寒。中印雙方在上述地區的爭端非自今日始，印度陸軍和解放軍已對拉達克對峙問題進行五輪會談，惟仍未能取得進展。至於最新一輪衝突，據報是因為印度不滿中方的「一帶一路」項目，並加快在中印邊境地區修建公路，引發中方的不滿。

印度正是看準美國對中國不斷敲打，以為在中國的家門口添麻煩，等於幫了美國的忙，可以獲得對方撐腰。事實上，美國主管南亞事務的助理國務卿韋爾斯日前被問到中印邊境緊張局勢時，亦為印方吶喊助威，批評「無論是南海抑或印度邊境，都看到中國挑釁和令人不安的行為」。華府的「聲援」，勢令新德里對華的態度更加強硬。

跟華府一樣，印度政府在防疫上表現不濟，卻將責任推卸給中國。印度律師協會上月將中國政府告上聯合國人權理事會，要求北京就隱瞞疫情導致病毒在全球大流行，賠償二十萬億美元。另一方面，美國對於供應鏈過分依賴中國深感憂慮，積極部署對供應鏈進行分散投資。印度當局亟盼填補中國退出後的製造業空白領域，該國交通部長揚言，印度將受惠於中國的全球地位削弱，吸引更多外資，又透露已在北方邦組成經濟團隊，吸引那些有意放棄中國的公司入駐。先撇開印度的軟、硬件能否足以吃得下中國的「空缺」，但華府提出將供應鏈去中國化的建議，印度跟澳洲、越南等都是重要一環。

現實無可迴避，中美「新冷戰」已經開打，對於美國在全球拉幫結派打擊中國，北京必須有所準備。中國未必有實力直接單挑美國，卻必須對美國的小弟迎頭痛擊，以儆效尤。澳洲如此，印度也是如此。上世紀六十年代初中國跟蘇聯和美國同時交惡，尚且打贏印度，今天還怕甚麼？