今次反修訂《逃犯條例》暴亂的組織者，恐怖施暴、打砸搶燒分子，以及鼓吹、煽動之人，可說干犯了「港區國安法」的四宗罪：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、組織實施恐怖活動罪、勾結外部勢力干預罪。今次暴亂的突出目的，是要分裂國家，實現「港獨」，是要「顏色革命」，奪取香港管治權，顛覆中華人民共和國香港特別行政區的政權，這些分裂、顛覆活動，統統和老美相勾結，得到其支持，他們的分裂和顛覆行動，是在恐怖活動和瘋狂施暴中推動的。

暴亂以來，已經有八千多人被拘捕。當然，他們中的多數人未必犯下了上述危害國安的四宗罪，他們中有人是被蒙蔽者、一時衝動者、跟着瞎起哄者、發洩私怨者等等，當了炮灰。然而，像黎智英、李柱銘等「黑手」，則與今次黑暴矛頭對準危害國家安全脫不開干係。他們是組織者、煽惑者，與外國勢力相勾結，如果「港區國安法」或二十三條立法早在今次暴亂前完成，他們一定難逃「危害國家安全」的法網。可惜，香江府衙現在只以「非法集結」等輕罪檢控之，想必他們是會偷着笑的，又聞「港區國安法」據說在香港實施「普通法」的天地裏不會有「追溯力」，就更能好好睡上一覺也。

這不是太便宜了他們嗎？其實未必。要知道，在二十三條未能立法、「港區國安法」沒有問世之前，中國已經有「國家安全法」，香港特區是在這項全國性法律涵蓋之下。只不過，中央政府授權香港特區自行立法維護國安，就暫且沒有把「國安法」在港實施，但是，這絕不代表朝廷就不可以在二十三條立法之前在港行使「國安法」，也即任何時候朝廷在港行使「國安法」都不是問題。

今次人大推出「港區國安法」實乃「國安法」在港實施的延伸和地方化，如果講追溯力，當從國家頒布「國安法」的二○一五年算起，可見「港區國安法」當可對黎智英等人在今次黑暴中干犯的危害國安四宗罪追溯也。