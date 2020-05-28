「謊言重複一千遍就是真理」，香港反對派大概都是這句話的信徒，所以不斷製造謊言、重複謊言，既欺人也自欺。他們聲稱「港版國安法」將會嚇走外資、打擊經濟、損害金融中心地位等等，正如他們反對修訂《逃犯條例》的理由一樣，說來說去都是這套陳腔濫調。按照他們的邏輯，內地國安法例比香港更加嚴厲，為何還能吸引這麼多外資？新加坡被視為威權國家，為何競爭力還能遙遙領先香港？

天下熙熙，皆為利來。資本主義的本質是逐利的，哪裏有利可圖，哪裏就有商人的身影，除非外資不想進入中國龐大市場，否則不會輕易放棄香港這個跳板。道理很簡單，澳門早已完成國安立法，美資賭場還不是照樣財源廣進？為何不撤走？說穿了，所謂「港版國安法」會嚇走外資，不過是危言聳聽，黑色暴亂才是對香港最大的傷害。

退一萬步說，即使真的有外資因國安法而撤走，也沒有甚麼大不了。香港回歸前，英資財團紛紛「走資」遷冊，結果壯大了華資財團，可見舊的不去，新的不來，有財團離開，自然有財團補充。至於說香港可能出現新一波移民潮，更不必大驚小怪，香港是全世界最自由地區，要走的走，要留的留，從來沒有人阻撓。如果洋奴漢奸以及黃絲們統統離開，反而是再好不過的事，香港少了這班離心離德的人，留下的都是真正愛國愛港人士，正好可以專心發展，重新出發，何樂而不為？怕只怕沒有一個地方願意收留搗亂分子，美英固然口惠實不至，台灣更不可能對「難民」來者不拒，黃絲們尤其是那班廢青攬炒香港，最終受害的只能是自己。

無論如何，中央政府維護國家安全的決心絕不可能動搖，不出手則已，一出就不會退讓，反對派以外資撤走來恐嚇港人及中央，甚至哀求美爹制裁香港和內地，除了暴露他們幼稚無知，也反映他們面臨窮途末路。